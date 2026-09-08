Muere Silvia Ederra, exjugadora de la selección española, con sólo 43 años

La Federación y su club han confirmado su fallecimiento

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Tragedia en el balonmano español. La exjugadora Silvia Ederra, que llegó a formar parte de 'Las Guerreras', ha fallecido este martes a los 43 años de edad tras una trayectoria envidiable y casi dos décadas pasando por los principales equipos del balonmano femenino español.

"Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas. Silvia Ederra Urra fue una de esas personas", ha publicado el Sporting La Rioja en sus redes sociales.

Multitud de clubes y personalidades han mostrado su pésame tras conocer la noticia. Entre ellos, la Federación Española de Balonmano, así como entidades futbolísticas como CA Osasuna.

Silvia Ederra conquistó con el Bera Bera de San Sebastián cinco títulos de Liga, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Además, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Europeo Junior de Finlandia con la selección española.

Su carrera profesional también estuvo marcada por distintas dificultades a nivel de salud. En 2011 sufrió un grave accidente de tráfico que le provocó problemas en el nervio ciático, aunque consiguió regresar a las pistas varios meses después. En 2020 anunció su retirada después de que le diagnosticaran un tumor en un ovario, pero de nuevo regresó a las pistas hasta 2025, fecha en la que recibió el premio a la mejor jugadora de División de Honor femenina por toda su trayectoria. Un año más tarde, el balonmano está de luto tras su pérdida.