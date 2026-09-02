Puesta de largo del Cajasol Sevilla BM Proin ante el reto de la ASOBAL

Redacción Sevilla Sevilla, 02 SEP 2026 - 17:00h.

Sevilla por fin tiene un equipo en la élite del balonmano español

Las aspiraciones del Cajasol Sevilla BM Proin en la élite "Queremos llevar el nombre de Sevilla a lo más alto"

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La Fundación Cajasol acogió este martes el recibimiento oficial al Cajasol Sevilla BM Proin con motivo de su histórico estreno en la Liga ASOBAL, la máxima categoría del balonmano español, en un acto institucional celebrado en la sede de la entidad.

Durante el encuentro, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, puso en valor la trayectoria y los valores que representa el club sevillano, subrayando especialmente su compromiso con la cantera y la formación deportiva.

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“Nos sentimos especialmente identificados con este proyecto. Hablamos de un club que acompaña a niños y jóvenes desde sus primeras escuelas deportivas hasta la élite competitiva, con equipos presentes en todas las categorías de formación y con representación nacional en sus conjuntos juveniles y sénior”, destacó Antonio Pulido.

El presidente de la Fundación señaló además que el Cajasol Sevilla BM Proin constituye un ejemplo de trabajo basado en el desarrollo del deporte de base y en la colaboración con otras entidades para impulsar el crecimiento del balonmano en la provincia. “Es un proyecto que apuesta decididamente por la cantera, por la formación integral de sus deportistas y por la colaboración con otras entidades de nuestra provincia para seguir haciendo crecer el balonmano sevillano”, afirmó.

Por su parte, el presidente del club, Juan Ramón Jordán, expresó el orgullo que supone para la entidad competir por primera vez en la máxima categoría del balonmano nacional. “Llevar el nombre de Sevilla en la máxima categoría y con los mejores clubes de España es un auténtico orgullo y estamos preparados para ello”, señaló durante la presentación oficial de la plantilla y el cuerpo técnico.

Jordán destacó igualmente la ilusión con la que afronta el club una temporada que calificó de histórica para el balonmano sevillano y puso en valor la competitividad del equipo dirigido por Antonio García, configurado a partir de una combinación de juventud y experiencia con el objetivo de lograr la permanencia en la categoría.

El acto contó asimismo con la participación de la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, quien destacó la relevancia del ascenso del conjunto sevillano y el respaldo institucional al proyecto deportivo. También asistieron Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, y Casimiro Fernández, diputado del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, además de representantes de empresas patrocinadoras y colaboradoras.

El Cajasol Sevilla BM Proin, campeón de la División de Honor Plata la pasada temporada, afronta ahora el reto de consolidarse en la Liga ASOBAL, culminando un proyecto deportivo que ha situado al balonmano sevillano en la élite nacional.