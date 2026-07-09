Juan Pérez 09 JUL 2026 - 18:32h.

De cara al estreno en la Liga Asobal

El histórico ascenso del Cajasol Sevilla BM Proin

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El sueño de alcanzar la Liga ASOBAL es una realidad para el Cajasol Sevilla BM Proin que arranca la temporada 2026/2027 con un mensaje uniforme para reunir a la ciudad alrededor del balonmano. Y el club lo hace con el deseo de crecer de la mano del pabellón lo máximo posible en un año histórico donde quiere realzar el fortín de Amate para "llevar el nombre de Sevilla a lo más alto".

Con esa frase refrenda el presidente del Cajasol Sevilla BM Proin, Juan Ramón Jordán, la ambición del club por lograr un objetivo ilusionante tras la campaña de abonados recién anunciada. El acto celebrado en el Salón Victoria de la capital andaluza deja un claro mensaje, un empujón al aficionado deportivo al balonmano: "Alcanzar una cifra de abonados entre 500 y 700, viniendo de dónde venimos. Sería todo un éxito. Amate tiene que ser un fortín. Animo a que la gente se abone para que nos ayude a mantenernos”, aclara Jordán.

Con un presupuesto de 1,4 millones de euros y una plantilla para competir con garantías en la categoría, la idea del club es mantenerse en mitad de la tabla sin perder de vista el objetivo de la permanencia. Para ello el presidente ha destacado “el fichaje de Antonio García, que hace posible que jugadores como Chema Márquez o Rodrigo Salinas hayan venido. Se ha confeccionado una plantilla compensada, con jugadores con experiencia y otros sin experiencia en ASOBAL y con ganas de crecer”, explicó.

La puesta a punto en pretemporada dejará partidos contra el Benfica en Portugal (15 de agosto) y Cuenca (26 de agosto), además de la disputa de la Copa Andalucía con participación en semifinales y posible final el 5 de septiembre. Además Jordán aclaró que la intención del club es disputar los encuentros locales entre las 18.00h. y las 20.30h. junto al deseo de comenzar jugando en casa el próximo 11 de septiembre.

Los precios de la campaña de abonados del Cajasol Sevilla BM Proin

El coste de los abonos físicos tiene un suplemente de tres euros y se recogerán en taquilla en las fechas que comunicará el club más adelante. Además los jugadores de la cantera tienen incluido el abono en su cuota, por lo que no necesitan adquirirlo de forma independiente. El alta para los abonados pasa por la web oficial del club. Estos son los precios completos:

Fondo (detrás de las porterías, sin numerar)

• Adulto: 90 €

• Juvenil: 60 €

Laterales

• Adulto: 110 €

• Juvenil: 75 €

Butacas (sillas de plástico en grada)

• Adulto: 130 €

• Juvenil: 100 €

VIP (asientos a pie de pista)

• 300 € (incluye catering privado)