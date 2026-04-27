El Cajasol Sevilla BM Proin acaricia el histórico ascenso a la Asobal

ElDesmarque 27 ABR 2026 - 09:57h.

Tras vencer al Contazara (24-31) tienen cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y el average ganado

Este fin de semana Amate será una fiesta para celebrar oficialmente que un equipo sevillano alcanza la máxima categoría

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SevillaSevilla está a punto de hacer historia en el balonmano español. Por primera vez un equipo de la capital hispalense militará en la máxima categoría española de este deporte y eso se refrendará el próximo fin de semana, una vez que el Cajasol Sevilla BM Proin ya acaricia el ascenso tras vencer el pasado sábado al Contazara (24-31). El conjunto adiestrado por Víctor Montesinos se encuentra clasificado con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y precisamente con cuatro por jugarse, aunque además tiene el average ganado.

El logro ya virtual debe refrendarse el próximo fin de semana en el pabellón de Amate, cuando los sevillanos se medirán al colista de la categoría, el Alcobendas, que se espera sea un convidado de piedra en una fiesta del balonmano hispalense. Sólo dos derrotas del Cajasol Sevilla BM Proin en los dos partidos que restan y las victorias de Fertibera Puerto Sagunto y Burgos en sus dos encuentros podrían dar lugar a una carambola con triple empate que dejaría a los hispalenses sin ascenso.

Ganar al Alcobendas en Amate certificaría el ascenso

Para evitar esa carambola diabólica, el cuadro de Víctor Montesinos espera certificar el ascenso ante el Alcobendas ante su afición, en el también histórico pabellón de Amate que ha presenciado ascensos de equipos importantes de Sevilla en otras disciplinas como baloncesto o fútbol sala. Al mismo nivel que durante toda la temporada, el Cajasol Sevilla BM Proin se mostró inapelable en su dominio ante el Contazara, al que ya ganaba al descanso con amplitud (11-17). Para lograrlo volvió a ser fundamental Tito Díaz, máximo anotador del equipo sevillano con nueve goles.

La victoria de los sevillanos se unió a la derrota del segundo clasificado, el Fertiberia Puerto Sagunto, que falló inesperadamante en su feudo ante el Blendio Sinfín (32-32). De esta forma, todo queda a merced de que el conjunto hispalense haga los deberes en el encuentro del próximo fin de semana ante el Alcobendas, poniendo así el broche de oro a una gran temporada. El ascenso del Cajasol Sevilla BM Proin, comandado en la dirección deportiva por el histórico jugador internacional sevillano Juan Andreu, haría justicia al denodado trabajo de muchos clubes sevillanos a lo largo de la historia para poner el nombre de la ciudad en lo más alto del balonmano español.