eldesmarque.com 22 MAY 2026 - 13:25h.

La entidad celebra una recepción en honor al conjunto sevillano de balonmano tras subir a la Liga Asobal

El Cajasol Sevilla BM Proin acaricia el histórico ascenso a la Asobal

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SevillaLa Fundación Cajasol ha celebrado en la tarde de hoy un acto de reconocimiento al equipo Cajasol Sevilla BM Proin, tras el importante logro alcanzado esta temporada con su ascenso a la Liga Asobal. El acto, celebrado en la sede de la Fundación, ha contado con la presencia de representantes institucionales, miembros del club, cuerpo técnico y jugadores, en una recepción que ha querido poner en valor el esfuerzo, la constancia y el trabajo colectivo que han marcado la trayectoria del equipo durante toda la campaña.

El conjunto masculino de balonmano culminó a principios de mayo una temporada sobresaliente, certificando su ascenso en una emocionante jornada ante su afición en el Pabellón de Amate. Este hito supone un paso decisivo en la consolidación del equipo, que logra situarse entre los referentes nacionales de la disciplina, fruto de un proyecto deportivo basado en el crecimiento y la competitividad.

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Durante la recepción, el acto contó con las intervenciones de distintas autoridades y representantes institucionales. El manager del club, Juan Andreu, abrió el turno de palabra agradeciendo la presencia de los asistentes y trasladando su orgullo por el equipo y por la temporada realizada.

A continuación, la delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, destacó el compromiso del Ayuntamiento con el deporte base, señalando que “desde el Ayuntamiento vamos a invertir más de tres millones de euros en el centro deportivo para seguir apostando por el deporte base; es un orgullo para Sevilla y vamos a seguir creyendo en vosotros”.

Presencia del presidente de la Federación Española

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, felicitó al equipo por su trayectoria y los logros alcanzados en un corto periodo de tiempo: “Quiero felicitaros por el trabajo y por vuestro recorrido; en muy poco tiempo habéis conseguido muchísimo. Este salto a la máxima categoría del balonmano español es un verdadero orgullo”. Además, subrayó la importancia de Sevilla dentro del desarrollo de este deporte, añadiendo que “Sevilla es una ciudad importante para nosotros y queremos seguir trabajando para que el balonmano siga creciendo a nivel nacional y, por qué no, también a nivel europeo”.

La excelente temporada firmada por el equipo, que le ha llevado a situarse en lo más alto de la División de Honor Plata, fue uno de los aspectos más destacados a lo largo del acto. Asimismo, se puso en valor el compromiso de la Fundación Cajasol con el impulso del deporte andaluz, apoyando iniciativas que contribuyen al desarrollo del talento y a la proyección de equipos que representan a la comunidad en el ámbito nacional.

El acto concluyó con la entrega de las medallas y la copa al equipo, en un ambiente de celebración compartida que refleja el orgullo de toda la entidad por este importante logro deportivo.