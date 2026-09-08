El argentino, a punto de adquirir las acciones del cuadro alicantino

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Leo Messi está a punto de aterrizar en el CD Eldense. El astro argentino, que ya compró de manera oficial el UE Cornellá, hará ahora lo propio con el cuadro alicantino, que milita en LaLiga Hypermotion. Según informa el periodista Rubén Uría, ya hay un principio de acuerdo entre el futbolista y la entidad para adquirir el 100% de las acciones.

"La operación se completará en las próximas horas", ha informado Uría, que confirma que Messi será la cara fuerte del proyecto. La operación quedará cerrada "cuando se terminen los trámites legales y contractuales", entre los que se encuentra una 'due diligence'.

"La compra no es un proceso simple y Messi tendrá que pasar muchos filtros. Si todo avanza, la adquisición del 100% de las acciones del Eldense quedará a expensas del último filtro, la autorización del Consejo Superior de Deportes", añade el periodista.

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El CD Eldense ascendió el pasado mes de junio a LaLiga Hypermoton tras jugar el curso anterior en Primera RFEF, donde apenas duró una temporada. Sus primeros partidos, eso sí, no han salido de la mejor manera, pues suma dos empates y dos derrotas y, sorprendentemente, anunció el pasado domingo la destitución de Claudio Barragán tras sólo cuatro jornadas, el mismo técnico que había conseguido el ascenso.

Con esta operación, Messi confirma su firma apuesta por el fútbol español. Ya compró las acciones del Cornellá, que actualmente milita en Tercera RFEF, y ahora desembarca en una entidad de más envergadura, perteneciente a la categoría de plata del panorama nacional.