Todavía no ha ganado ningún partido y las sensaciones empiezan a preocupar

Jornada 4 y segundo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

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Lo que está sucediendo en el Cádiz CF durante estos últimos meses es difícil de calificar. El equipo amarillo parece vivir sumido en una autodestrucción constante, con cuatro entrenadores distintos en poco más de cinco meses y una dinámica de resultados que, uniendo el fin del pasado curso y el inicio del presente, se ha convertido en alarmante: sólo tres victorias en todo 2026.

El verano estuvo marcado por la salida de más de 15 jugadores, el cambio de presidente, la marcha atrás con Javi Ontiveros con un extraño vídeo, la jubilación obligada de Suso y, sobre todo, por el cambio de entrenador. Y es que cuando apenas restaban cuatro días para arrancar el campeonato, el club decidió prescindir de Imanol Idiakez para contratar a Albert Celades.

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El catalán, con poco bagaje en los banquillos, no ha tenido período de adaptación. Ni resultados. Sin amistosos y sin pretemporada, su bagaje inicial en este inicio de temporada está siendo muy pobre: 3 puntos de 12 posibles, ninguna victoria y unas sensaciones que invitan a la preocupación.

Un empate en casa ante el filial del Celta, otro empate a domicilio en el estadio del Eldense, el tercer empate recibiendo al Real Valladolid y, por último, una derrota en Almería. Los resultados no son buenos, pero las sensaciones tampoco, de ahí que muchos aficionados del Cádiz hayan empezado a especular en las redes sociales con una posible destitución de Albert Celades, más aún viendo cuál fue el modo de proceder con Idiakez y después de que Christian Septién haya dejado claro una y otra vez que el objetivo no es otro que jugar el playoff de ascenso.

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El 2026 negro del Cádiz CF

El 9 de enero, el Cádiz lograba su primera victoria del año 2026 en casa ante el Sporting y peleaba por los puestos de playoff de ascenso. Pocos imaginaban por aquel entonces lo que estaba por venir. Y es que desde entonces, el equipo amarillo ha disputado 25 partidos y sólo ha ganado dos: el 13 de marzo al Mirandés y el 24 de mayo ante el Leganés para certificar la permanencia. Los resultados de los 23 partidos restantes son demoledores: 17 derrotas y sólo seis empates. Es decir, que apenas ha sumado 12 puntos de los últimos 75 en juego.

Todo esto ha provocado, a su vez, una revolución en su banquillo. Gaizka Garitano fue destituido en marzo, Sergio González le sustituyó y fue destituido en abril con sólo un triunfo e Imanol Idiakez, que sólo ha logrado una victoria al frente del equipo, abandonó el cargo en agosto para dejar paso a Albert Celades.