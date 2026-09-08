Uno por uno del Real Madrid ante el Inter, con tres notables y tres suspensos

Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 22:59h.

El conjunto blanco no dominó, pero logró marcar dos goles en sendos contragolpes y logró el triunfo

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El Real Madrid sufrió, pero acabó ganando frente al Inter de Milán en su debut de la UEFA Champions League. El conjunto interista fue plenamente superior a los de José Mourinho, pero estos lograron hacer dos goles, uno a la contra y otro mediante una presión intensiva al portero rival. A continuación, ponemos notas a los jugadores blancos en su encuentro, uno por uno.

Thibaut Courtois (7): Varias paradas de mérito que mantuvieron el cero en el marcador cuando peor lo pasó el Real Madrid, especialmente en los primeros 20 minutos de partido.

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Denzel Dumfries (4): Partido discreto del neerlandés, intrascendente tanto en ataque como en defensa.

Ibrahima Konaté (4): Le cogieron la espalda constantemente, acabando en ocasiones manifiestas de gol. Por arriba en el juego aéreo sí estuvo más fiable defensivamente.

Dean Huijsen (7): Líder en salida de balón en el Real Madrid. Bien al corte y la anticipación. Sigue confirmando su crecimiento como titular

Marc Cucurella (6): Inexpugnable en el juego defensivo, pero le faltó algo más de presencia ofensiva.

Trent Alexander-Arnold (4): No funcionó en su nueva posición, ni en la creación ni a nivel defensivo. Barella y Çalhanoglu condujeron por su zona con mucha libertad.

Fede Valverde (8): Dio un pasito adelante como mediocentro, en el reparto de balón.

Jude Bellingham (5): De menos a más. Acciones muy puntuales en la primera mitad, que venía cuajando grandes actuaciones en este arranque liguero. Jugando como interior, no tanto como mediapunta, estuvo bastante atento a ayudar en el centro del campo y en tareas defensivas. En la segunda parte hilvanó varias acciones de peligro que el conjunto blanco no acertó a definir. Además, falló un gol cantado tras una acción personal impresionante de Brahim.

Brahim Díaz (8): Partido de mucha categoría del malagueño, tanto en el regate como en la finalización. Dio una asistencia a Mbappé y dejó un auténtico jugadón de fantasía que Bellingham falló en boca de gol.

Vinicius Júnior (5): No dejó de intentarlo, pero fue un foco constante de perder balones. Sigue fallón en el regate.

Kylian Mbappé (8): Fue prácticamente el único foco de peligro del Real Madrid, que atacó mucho al contragolpe. Tuvo ocasiones como para haber metido más goles.

Las notas de los suplentes del Real Madrid ante el Inter

Aurélien Tchouaméni (-):

Yan Diomande (-):

Álvaro Carreras (-):

Carlos Espí (-):