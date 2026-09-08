El meta valenciano regaló el 2-0 al Real Madrid

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No hay Champions League en la que el Real Madrid no se aproveche de algún error inverosímil de un portero. Esta vez, ese error ha llegado nada menos que en la primera jornada, en la que el Inter de Milán se presentó en el Santiago Bernabéu dejando grandes sensaciones a nivel futbolístico, pero regalando dos goles antes de llegar a la media hora. El primero lo firmó Kylian Mbappé; el segundo, Fede Valverde tras un fallo garrafal de Josep Martínez.

Todo en un inicio frenético. Para ser sinceros, el Inter le estaba dando un baño futbolístico al equipo de José Mourinho: posesión, velocidad de balón, llegadas, disparos a puerta. Se escuchaban incluso los primeros pitos desde las gradas del Santiago Bernabéu. Pero el Madrid, que tiene un don en esta competición, se puso 2-0 en un visto y no visto.

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A los 14 minutos, Bisseck regaló un balón al rival en la frontal del área y Brahim Díaz lo aprovechó para entregárselo a Mbappé, que definió de primera ante Josep Martínez para hacer el 1-0 y acallar los pitos.

El gol de Fede Valverde y los errores del Inter

El Inter siguió teniendo la pelota y generando ocasiones, pero el Real Madrid hizo el 2-0 a los 23 minutos. Y otra vez, aprovechándose de un error: Josep Martínez recibió la pelota en el área pequeña, Fede Valverde llegó como un ciclón y el meta del Inter se hizo un río morrocotudo. Intentó pisar la pelota hacia atrás. Al uruguayo le bastó con meter la puntera para empujar el balón al fondo de la red.

El marcador no reflejaba lo que se veía sobre el terreno de juego. El Inter jugó un gran primer tiempo, pero se marchó a vestuarios con un duro 2-0 en el marcador pese a rozar el 65% de posesión y firmar 9 disparos, tres de ellos a puerta. Al Real Madrid, en cambio, le bastó con aprovechar dos regalos: dos disparos y dos goles. E incluso tuvo el tercero tras otro error italiano en la salida de balón. ¿Para qué más?