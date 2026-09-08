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Alineaciones confirmadas del Real Madrid e Inter hoy, jornada 1 de la Champions League

José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid
José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid. EuropaPress
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El Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. Un encuentro para el quelos de José Mourinho llegan con varias bajas, a tenor de las sanciones vividas el pasado curso en el partido frente al Liverpool. Es por eso que el once del conjunto blanco presenta varias variaciones respecto a lo que venimos viendo en las primeras jornadas de LALIGA EA SPORTS. Por su parte, el conjunto interista sale con todo lo que tiene disponible. A continuación puedes consultar las alineaciones de los dos equipos.

Por parte del Real Madrid, el conjunto blanco sale con Thibaut Courtois en portería. Como pareja de centrales actuarán Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, con Denzel Dumfries como lateral derecho y Marc Cucurella en el perfil izquierdo.

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En el centro del campo, la gran novedad es la de Trent Alexander-Arnold como mediocentro junto a Fede Valverde. Brahim Díaz estará en la banda derecha, con Vinicius Júnior en la izquierda. El enganche será Jude Bellingham, y arriba estará Kylian Mbappé.

De este modo, el once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham, Vini y Mbappé.

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Por parte del Inter, Christian Chivu sale con Josep Martínez en portería. El español estará escoltado por una línea de tres centrales, compuesta por Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck y Alessandro Bastoni. Como carrileros estarán Andy Diouf y Carlos Augusto, con Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu y Curtis Jones en el centro del campo.

Como doble punta estarán Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

De este modo, el once interista lo conforman: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro.

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