Alineaciones confirmadas del Real Madrid e Inter hoy, jornada 1 de la Champions League

Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 19:47h.

Así ha solucionado Mourinho los graves problemas del equipo en el centro del campo

Arbeloa tantea a Carvajal, pero no es el único: los tres equipos top que sondean su fichaje

Compartir







El Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. Un encuentro para el quelos de José Mourinho llegan con varias bajas, a tenor de las sanciones vividas el pasado curso en el partido frente al Liverpool. Es por eso que el once del conjunto blanco presenta varias variaciones respecto a lo que venimos viendo en las primeras jornadas de LALIGA EA SPORTS. Por su parte, el conjunto interista sale con todo lo que tiene disponible. A continuación puedes consultar las alineaciones de los dos equipos.

Por parte del Real Madrid, el conjunto blanco sale con Thibaut Courtois en portería. Como pareja de centrales actuarán Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, con Denzel Dumfries como lateral derecho y Marc Cucurella en el perfil izquierdo.

En el centro del campo, la gran novedad es la de Trent Alexander-Arnold como mediocentro junto a Fede Valverde. Brahim Díaz estará en la banda derecha, con Vinicius Júnior en la izquierda. El enganche será Jude Bellingham, y arriba estará Kylian Mbappé.

De este modo, el once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Trent, Valverde; Brahim, Bellingham, Vini y Mbappé.

Por parte del Inter, Christian Chivu sale con Josep Martínez en portería. El español estará escoltado por una línea de tres centrales, compuesta por Benjamin Pavard, Yann Aurel Bisseck y Alessandro Bastoni. Como carrileros estarán Andy Diouf y Carlos Augusto, con Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu y Curtis Jones en el centro del campo.

Como doble punta estarán Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

De este modo, el once interista lo conforman: Josep Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Curtis Jones, Carlos Augusto; Thuram y Lautaro.