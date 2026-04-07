Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 23:33h.

El zaguero no se mordió la lengua al término del encuentro

Álvaro Arbeloa y un Real Madrid que sigue 'vivo': "Somos capaces de ganar en cualquier campo"

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Antonio Rüdiger salió a hablar ante los micrófonos justo al acabar el partido del Real Madrid frente al Bayern Múnich, que acabó con derrota blanca por un gol a dos en el Santiago Bernabéu. El zaguero alemán, que ha recuperado la titularidad en este tramo de la temporada, sufrió de lo lindo ante la presión intensiva del conjunto bávaro. El zaguero no se mordió la lengua a la hora de hablar de los dos errores de su equipo que le costaron dos goles en contra, calificándolos como "cagadas" y "regalos". Sin embargo, también tuvo claro que en el partido de vuelta, donde no estará Aurélien Tchouaméni, irán a por todas.

Así las cosas, el central del Real Madrid se sinceró tras la derrota y no dudó en señalar los errores del equipo, especialmente en la segunda mitad. Lo hizo en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones. “Sí, al final salimos en el segundo tiempo y la cagamos, directamente un gol. Para mí, en los dos goles la cagamos, dos regalos. Creo que en el segundo tiempo necesitamos más”, reflexionó con autocrítica.

Del mismo modo, el defensor alemán subrayó que, pese al resultado, la eliminatoria de cuartos de final sigue abierta de cara a la vuelta gracias al tanto de Kylian Mbappé. “Estamos vivos. Todo está abierto con el gol de Mbappé. Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final ha salido así”, añadió. Rüdiger también hizo hincapié en los errores evitables que acabaron costando caro al conjunto blanco. “Hablamos de esas cosas para no perder fácil balones y vinieron los dos goles. En este nivel es muy peligroso”, explicó.

Por último, el central se refirió a la falta de acierto de cara a la portería rival. Y es que el Real Madrid llegó a tirar hasta 20 veces a lo largo del encuentro. Es por eso que también destacó la actuación del guardameta rival, el veterano Manuel Neuer. “Sí, necesitamos tirar más a puerta, pero el mejor jugador del Bayern fue el portero, Neuer”, concluyó.