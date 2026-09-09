María Trigo 09 SEP 2026 - 08:29h.

Era la esposa del exjugador del CD San Fernando Juan Patudo

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Pasadas las diez y media de la noche, el CD San Fernando informó de la triste noticia de la muerte de la hermana de Monchi, Catalina Rodríguez Verdejo. Horas después, el RCD Espanyol, club en el que trabaja como director deportivo, también le dio el pésame. Duro palo para el presidente del equipo andaluz, que hace unos meses también perdió a su madre.

Así anunció el San Fernando esta pésima noticia, ya que Catalina era la pareja de un exjugador de la entidad: "Lamentamos comunicar la triste noticia del fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de nuestro presidente Ramón Rodríguez, Monchi, y esposa del exjugador azulino Juan Patudo. La familia que formamos todos los integrantes del #CDSanFernando1940 queremos mostrar nuestro más profundo pesar y trasladar todo el ánimo posible a Monchi y a su familia en estos momentos difíciles. Descanse en Paz".

El comunicado del Espanyol

Unos momentos muy complicados para Monchi, que también recibió el apoyo público del equipo catalán: "Desde el RCD Espanyol de Barcelona lamentamos profundamente el fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de nuestro Director General Deportivo, Monchi. Trasladamos nuestro más sentido pésame a toda la familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz".

Desde la familia de ElDesmarque nos unimos a los mensajes de apoyo a Monchi en estos duros momentos. Descanse en paz.