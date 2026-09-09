David Torres 09 SEP 2026 - 08:38h.

El jugador, sin redes sociales, está muy fastidiado por todo lo que ha sucedido

La afición del Valencia CF se moja sobre las palabras de Rodri: "Es una falta de respeto, pero tiene toda la razón"

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ValenciaRodrigo Hernández está muy fastidiado. El futbolista del FC Barcelona, que fue pillado criticando al Valencia CF de Corberán tras la ovación de Mestalla, quiere resolver el entuerto y disculparse porque sus palabras han sentado mal en el vestuario che y en buena parte de su afición. Aunque pocos lo desconocen ya, Rodri fue cazado por El Día Después, después de haber sido sustituido y ovacionado por Mestalla como campeón del Mundo y capitán de la selección española que es, comentando con Cubarsi el choque y a su rival. En varias ocasiones en las imágenes que se han retirado de las redes sociales se le aprecia decir "Son muy malos, tío"; "Son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", le pregunta a su compañero. "Quedaron a poco de Europa", le responde el joven campeón del mundo. "Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? en la segunda parte", comenta para zanjar el tema.

Rodri llama a los jugadores del Valencia CF

No fue en un tono de burla, ni de mofa, pero el futbolista, tal y como ha avanzado El partit de la 1 de À Punt, llamó este martes mismo a varios futbolistas de la plantilla para disculparse y pedir que se lo transmitieran al resto de la plantilla. Contactos y forma de contactarse hay, Gavi y Diego López, por ejemplo, fueron compañeros en el Barça B; a través de Ferran Torres es fácil lograr el teléfono de Gayà etc... Ellos, los futbolistas del Valencia CF son los primeros señalados: "son malísimos"

Sin embargo, según parece, Rodri quiere dar más pasos en sus disculpas si le dejan. Así, según el Partidazo de la COPE, si el Barça no se lo impide, quiere salir ante los medios de comunicación para que esas disculpas sean públicas. No en vano, Rodri no tiene redes sociales y, además de los medios de comunicación y las llamadas personales no tiene otra forma de disculparse.