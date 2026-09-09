David Torres Valencia, 09 SEP 2026 - 11:11h.

Alerta Diakhaby: se teme una recaída que atiborra la enfermería del Valencia CF

Carlos Corberán tiene casi tantos lesionados como jugadores disponibles

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Alarma máxima en el Valencia CF. Carlos Corberán afronta uno de sus momentos más delicados desde que llegó al banquillo de Mestalla (no hay ultimátum, pero la confianza no es eterna) y, con el equipo colista tras la debacle ante el Barcelona, su problema más inmediato no está solo en el juego o los resultados: está en la enfermería. El técnico tiene nueve futbolistas lesionados y prepara el partido del viernes a las 21 horas ante el Sevilla con una plantilla cada vez más mermada. Una situación que cobra todavía más importancia después de que el propio Corberán ya alertara del desgaste del calendario y denunciara que el Valencia CF sale perjudicado y juega en desigualdad de condiciones y, sobre todo, después de que el mercado de fichajes no acabara con carencias como el delantero o un central de jerarquías.

Nueve bajas que condicionan a Corberán

El parte de bajas lo encabeza Guido Rodríguez, una pieza fundamental en el centro del campo que arrastra una lesión muscular que puede mantenerlo varias semanas apartado. Se trabaja contrarreloj para que pueda llegar a Sevilla, pero parece complicado. Su ausencia se suma a la de Justin De Haas, que sufrió un esguince grave de tobillo y puede perderse varias jornadas.

También están fuera Luis Rioja, Umar Sadiq, Dimitri Foulquier y José Copete, mientras que Mouctar Diakhaby se encuentra pendiente de nuevas pruebas después de caer lesionado ante el Barcelona. A ellos hay que añadir los dos lesionados de larga duración: Diego López y Sergi Canós. Eso, sin contar otros como Jesús Vázquez o Javi Guerra que acabaron con molestias ante el Barça. Parece que llegarán pero en este Valencia que parece un hospital, cualquier día salta la sorpresa.

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A Sevilla, con la enfermería como enemigo

En todo caso, son nueve nombres que reducen considerablemente el margen de maniobra de Corberán, especialmente en una plantilla que ya llegaba al inicio del curso con posiciones por reforzar. El propio técnico ha insistido durante las últimas semanas en que el equipo necesitaba completar determinadas necesidades tanto ofensivas como defensivas.

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El Valencia llega colista y cuestionado, pero también diezmado. El viernes, en Sevilla, Corberán tendrá que encontrar soluciones con prácticamente medio equipo fuera de combate. Y en este escenario, recuperar futbolistas se ha convertido en una urgencia tan importante como recuperar puntos.