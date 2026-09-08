David Torres 08 SEP 2026 - 16:23h.

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Valencia"Si tú haces un sistema en un año con dependencia de un jugador, está mal elegido el sistema. Porque no puedes tener dependencia de un jugador para trastocar todo lo que organizativamente trabaja el equipo. Hay dos aspectos: el sistema lo podemos cambiar tanto como queramos, línea de cuatro, línea de cinco, atacar de una forma u atacar de otra. No puede depender, por supuesto, de un jugador.", decía Carlos Corberán cuando confirmaba la baja de Guido Rodríguez. Ese día, el técnico, a preguntas de ElDesmarque, ponía el grito en el cielo por la acumulación de partidos pues "la consecuencia de esa exigencia competitiva en ese momento de la temporada, en la primera semana. Estás en desigualdad con respecto al rival y es llevar al jugador a una situación límite". El argentino se había roto en el 88 en Riazor y el Valencia CF y su entrenador rezan para que regrese cuanto antes.

El plan con Guido Rodríguez contra el crono

Y a pesar de que con Guido, el Valencia perdió ante el Dépor, las cosas no han ido mejor sin él y el cuerpo técnico, junto a los galenos, y ante una nueva oleada de lesiones como la de Diakhaby, han diseñado un plan para ver si se obra el milagro y Guido viaja a Sevilla este jueves. A priori, tal y como avanza el diario As, la intención en la Ciudad Deportiva es mimarlo para que juegue el viernes en el Sánchez Pizjuán, aunque sea unos minutos y pueda ser dosificado en una semana de nuevo de tres partidos, pues los de Mestalla vuelven a jugar el martes en Vitoria y el domingo siguiente contra la Real Sociedad en Mestalla.

De momento, Guido ha saltado al césped, al margen del grupo, pero él necesita pocas sesiones para estar con sus compañeros; es el eje en torno al cual gira todo -diga Corberán lo que diga- por lo que, si hay un mínimo resquicio, viajará.

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Más complicado lo tienen De Haas, Rioja y el resto de lesionados del equipo como son Sadiq, Foulquier, Copete y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.