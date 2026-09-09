María Trigo 09 SEP 2026 - 09:18h.

El entrenador respondió así al hablar de los pitos de los presentes en el Santiago Bernabéu

Cuántos segundos tardó Carreras en volver al césped, la nueva norma desesperó a todos

Compartir







El Real Madrid sufrió de lo lindo para empezar con victoria en la Champions League 26/27. A pesar de que se puso con un 2-0 a favor, las ocasiones de gol que tuvo el Inter de Milán fueron constantes durante todo el encuentro. Eso propició que, sobre todo con el 2-1 en el marcador, los aficionados que se dieron cita en el Santiago Bernabéu se pusieran nerviosos. Los pitos empezaron a aparecer y José Mourinho no se libró de la pregunta en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador portugués dio una respuesta muy de su estilo. Lejos de entrar a valorar lo que podía pensar de esos pitos, que fueron bastantes constantes durante casi todo el duelo, respondió haciendo una comparativa con lo que habían vivido hace sólo unos días en el estadio de La Caruja cuando jugaron y perdieron contra el Betis. Además, Mou, por si había dudas, quiso dejar claro que no iba a entrar en el trapo de decir nada inapropiado sobre su afición por muchas cuestiones así que le hagan.

La respuesta de Mourinho

"Hace un par de días hemos jugado en Sevilla contra el Betis, al que hemos masacarado con 10 oportunidades de gol para ganar y el Betis ha sufrido muchísimo, pero han sufrido once con 70.000 más. Con todos los respetos al Real Beis, que es un grandísimo club, otra cosa es el Real Madrid, que tiene otro tipo de exigencia. Pienso también que a vosotros os gusta este de preguntas a ver si yo digo si estoy enfado con la afición, no sé qué. Nada, no estoy enfadado con nadie. Estoy contento por los tres puntos, con los jugadores y ahí vamos. El sábado tenemos más", manifestó José Mourinho tal y como se puede ver en el vídeo superior.