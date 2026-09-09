Josep Pedrerol alucina con los pitos y Edu Aguirre critica a la afición del Real Madrid

El presentador y el tertuliano no entienden las críticas a Vinícius o Mbappé

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El Real Madrid ha empezado su andadura en la Champions League con un triunfo ante el Inter. Pero la imagen, aún así, sigue dejando muchas dudas, hasta tal punto que se escucharon pitos a Mbappé y, sobre todo, a Vinícius. Tras el encuentro, Josep Pedrerol y Edu Aguirre han alucinado en El Chiringuito con esa reacción por parte de la grada e incluso se han mostrado críticos con aquellos hinchas que han pitado al equipo madridista.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.