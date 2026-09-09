Cuántos segundos tardó Álvaro Carreras en volver al césped, la nueva norma desesperó al Santiago Bernabéu

Juan Pérez 09 SEP 2026 - 09:10h.

La clave está en el matiz para poder entrar, que va más allá de esperar simplemente un minuto

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La recta final del debut del Real Madrid en Champions League esta temporada dejó una imagen sintomática en la sustitución de Vinicius, no solo por el ruido que acompaña la salida del brasileño, sino por su tardanza. La aplicación de la nueva norma para no paralizar en exceso el partido dejó a Álvaro Carreras retenido en la banda durante dos minutos, un extra más del adecuado con una clara explicación que ante la incomprensión de la 'primera vez' dejó una sonada pitada en el Santiago Bernabéu.

La regla para no retrasar el partido con las sustituciones tomó al Real Madrid como novato, más concretamente a Vinicius Júnior, que se retrasó más de los 10 segundos estimados para abandonar el terreno de juego. La reglamentación dice que si se prolonga más de ese tiempo desde que se muestra el cambio en la tablilla, el suplente no podrá entrar hasta que trascurra al menos un minuto...y se produzca la primera detención del juego.

Ese matiz es el que desesperó al Santiago Bernabéu, porque ese minuto de pausa se convirtió en el doble mientras el cierre del partido estaba en el aire con un final apretado en el marcador. En su salida Vini tardó más de esos 10 segundos sin llegar a los 20 en dejar el césped, y en ese momento el colegiado decretó que Carreras no podía entrar automáticamente, corría el minuto 87:00 cuando debió incorporarse el lateral izquierdo.

Álvaro Carreras no pisa el césped hasta el minuto 89:04, unos dos minutos más tarde, momento en el que Michael Oliver procede a darle entrada tras la primera interrupción después del conteo del primer minuto. La reanudación es la clave de todo, pero los condicionantes con la salida de Vinicius, el final del partido y la tensión por cerrar la victoria dejaron en el aire una polémica que ahora tiene sentido, tanto como para incorporarlo al ADN de los jugadores para evitar sucesos parecidos en futuros encuentros.