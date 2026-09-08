El francés disputó sus primeros minutos de la temporada y no coincidía con el uruguayo desde el 3 de mayo

Uno por uno del Real Madrid ante el Inter, con tres notables y tres suspensos

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128 días: ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni coincidieron en un partido por última vez. 125 días: es el tiempo que ha pasado desde la primera pelea entre los dos jugadores del Real Madrid, que protagonizaron uno de los últimos enfrentamientos de un vestuario que se convirtió en un auténtico polvorín durante el pasado curso.

Este martes, ante el Inter, Tchoauméni disfrutó de sus primeros minutos de la temporada tras sustituir a Trent en el 79' con el objetivo de reforzar una medular marcada por las bajas. Se había perdido los cuatro primeros encuentros por unas molestias musculares, por lo que todavía no había coincidido con Valverde en partido oficial.

Qué pasó entre Fede Valverde y Tchouaméni

Hay que remontarse al 3 de mayo para encontrar el partido anterior en el que los dos jugaron juntos. Fue ante el Espanyol, en Cornellá, en un duelo que acabó 0-2 para los blancos y con el francés y el uruguayo como titulares.

Tres días después, Federico y Aurélien tuvieron un primer encontronazo en el vestuario. Lejos de calmarse la situación, los dos protagonizaron un día más tarde una segunda pelea que acabó con Valverde en el hospital tras hacerse una brecha, lo que propició que se perdiera varios de los últimos encuentros del pasado curso. Cuando volvió a jugar, el que no estaba disponible era el francés.

Curiosamente, lejos de tener represalias y más allá de una multa económica, el club acabó premiando a los dos. Valverde ha ascendido a primer capitán del equipo, mientras que Tchouaméni renovó su contrato el pasado mes de julio hasta 2031. Más de cuatro meses después, por fin han vuelto a coincidir sobre el césped del Santiago Bernabéu.