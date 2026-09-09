El padre de Rodrygo Goes desvela la fecha para el regreso de su hijo: “Volverá y será importante”

Fran Duarte Madrid, 09 SEP 2026 - 07:17h.

Marcos Benito consiguió entrevistar al padre de Rodrygo justo antes del partido del Real Madrid contra el Inter y amplió el estado de su hijo y cómo lleva la recuperación

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El Real Madrid sigue mejorando a marchas forzadas. El estreno contra el Inter en Champions dejó un debut agridulce para Mourinho en su regreso a esta competición con el Real Madrid. Al público del Bernabéu no le gustó el juego del equipo y pitaron a los jugadores al final del partido, pese a la victoria sobre un rival muy pero que muy difícil y con muchas bajas. La enfermería del Real Madrid va quedándose cada vez más vacía y todo apunta a que cuando el técnico portugués haya conseguido recuperar a todos sus jugadores el fútbol del equipo mejorará.

Uno de esos futbolistas que pueden mejorar el juego del Madrid es Rodrygo Goes. El brasileño ha estado de baja desde principios de marzo por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en la rodilla derecha. Una lesión muy grave que aún le va a tener mucho tiempo apartado de los terrenos de juego, aunque el club ya empieza a saber cuándo estará completamente recuperado. El Chiringuito habló directamente con el padre de Rodrygo Goes, Eric, y señaló la fecha en la que su hijo estaría totalmente recuperado.

El padre de Rodrygo desvela cuándo volverá

Marcos Benito consiguió entrevistar al padre de Rodrygo justo antes del partido del Real Madrid contra el Inter y, además de ampliar el estado de su hijo y cómo lleva la recuperación, también habló de la relación del delantero con Mourinho. “Tenemos una relación muy especial, como todos, tenemos relación con todos”, comentó Eric Goes sobre la convivencia con el nuevo entrenador del Real Madrid. “Rodrygo volverá en un momento importante y será importante. Yo creo que llega antes de febrero”, sentenció sobre el regreso de su hijo, asegurando que Mou les da toda la confianza y todo el tiempo que necesite para regresar y ser una pieza fundamental en un momento de la temporada vital.