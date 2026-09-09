Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 12:43h.

El Betis apostó ciegamente por el irlandés y le ha impuesto la cláusula más alta de la plantilla

Lo que le dijo Pellegrini a Bartra en el minuto 91 para amarrar el resultado contra el Lille

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Troy Parrott es uno de los futbolistas de moda en clave verdiblanca. El ariete irlandés ha caído de pie en el club y sus goles ya le han dado seis puntos al Real Betis Balompié, anotando el gol del triunfo contra el Real Madrid y el histórico 2-3 contra el Lille en su regreso a la Champions League 21 años después. El ex del AZ Alkmaar fue la gran apuesta de la dirección deportiva para el ataque, haciendo un desembolso de unos 16 millones fijos por su fichaje, un importe que podría resultar barato si tenemos en cuenta la proyección del jugador y el rendimiento económico que podría generar una venta suya en un futuro.

Su estilo de juego casa a la perfección con el tipo de perfil que triunfa en la Premier League y aunque todavía sea pronto para pensar en ello, es innegable que, de seguir así, se convertirá, sino lo es ya, en uno de los jugadores de la plantilla más atractivos en el mercado.

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En el club confían ciegamente en el rendimiento de Troy Parrott y por eso destinaron a su fichaje la mayor inversión del verano. Una confianza que se refleja en su cláusula, solo al alcance de los clubes más poderosos del plantea. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el Real Betis le ha impuesto una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Muy por encima de los 60 de Ez Abde o la que se acordó hace un par de temporadas con Natan de Souza.

Aunque apenas lleva unas semanas en la plantilla y todavía debe adaptarse a los mecanismos del equipo, además de al idioma, sus movimientos, su forma de entender el juego y sobre todo su capacidad para ponerse de cara a portería esbozan un futbolista con unas cualidades brillantes. De hecho, ha tenido participación de gol en los cuatro partidos que ha disputado. Su juego de espaldas fue clave para el gol de Pablo García contra el Valencia, asistió a Bartra frente al Levante, marcó el tanto del triunfo contra el Real Madrid e hizo lo propio en Lille.

Troy Parrott es el tercer futbolista del Real Betis con mayor valor de mercado según Transfermarkt, únicamente superado por Antony y Ez Abde. No obstante, a sus 24 años y ante su primera gran oportunidad en una de las grandes ligas de Europa, su proyección puede hacer subir como la espuma y multiplicar su valor. Una cotización al alza en la que siempre han confiado en el club, de ahí esa cláusula a la altura de lo que se espera de él.