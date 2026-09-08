Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 23:20h.

El catalán marcó los dos primeros goles verdiblancos en esta edición de la Champions League

Los millones que ingresará el Betis por ganarle al Lille en la Champions

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El Real Betis Balompié ha entrado por la puerta grande en la UEFA Champions League tras más de dos décadas de ausencia. El equipo de Manuel Pellegrini ha conseguido un triunfo de pedigrí este martes en Francia, imponiéndose a un OSC Lille que se puso dos veces por delante en el marcador, pero que fue incapaz de parar a un Marc Bartra que se comía el balón, el mundo y todo lo que hiciera falta en el Decathlon Arena.

El catalán fue, sin duda, el mejor jugador del partido, y así se lo reconoció la UEFA otorgándole el trofeo al MVP. Hizo dos goles de cabeza, buscó el tercero, y en defensa puso todo de su parte para que Álvaro Valles no sufriera más de lo debido, especialmente en las jugadas a balón parado. Tras Ricardo Oliveira, ante el Mónaco en la previa de 2005, se conviette en el segundo jugador de la historia de la entidad en hacer dos goles en un mismo partido de Champions. El inicio de temporada de Bartra es brutal, como demostró también el viernes ante el Real Madrid.

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El jugador no ha podido ocultar la emoción por lo que ha vivido este martes en el norte de Francia, un hombre que ya había jugado la máxima competición continental con las camisetas de dos gigantes europeos como el FC Barcelona o el Borussia Dortmund, pero que sabe a la perfección lo especial que es hacerlo con las trece barras verdiblancas. “Noche soñada. Me emociona porque al final, el fútbol muchas veces es justo y había sido injusto con nosotros. Hemos remontado, metiendo tres goles, noche muy muy soñada. Se lo dedico a mis hijos, que son lo que mas quiero, y a la gente que me ayuda, mis padres y mi hermano”, comenzaba el central en sus palabras a los micrófonos de Movistar.

La historia de amor de Bartra con el Betis

“La Champions me trae muy buenos recuerdos, desde pequeño, luego como jugador del Barça, con el Dortmund. Con el Betis era un sueño llegarla a jugar, se veía muy lejos, y lo hemos cumplido. Llevo muchos años aquí y se lo dedico a estos béticos. Para mí el Betis es… lo amo. Jugar Champions y ganar de esta manera es muy especial”, fue la gran declaración de amor de Bartra al club que más feliz le ha hecho.

Tal fue su involucración en la causa, que incluso Pellegrini le recriminó que buscara el hat-trick cuando el marcador era favorable. “Me veía con esa luz, éramos uno más y poder rematar el córner que quizás mataba el partido con el cuarto. El míster es… me encanta, porque gracias a él he mejorado muchísimo en muchos aspectos, en mentalidad, concentración, en defensivo. Se lo dedico también”. Por último, ya tiene pensado el lugar donde colocar el trofeo que le ha dado la UEFA como MVP del encuentro. “Lo pondré en casa, con la camiseta del Betis envolviéndola”.