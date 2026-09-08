Los millones que ingresará el Betis por ganarle al Lille en la Champions

Álvaro Borrego 08 SEP 2026 - 23:17h.

Cada victoria en la Champions League será una inyección económica importantísima para el club

El uno por uno del Betis y las notas contra el Lille en Champions

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El Real Betis Balompié ha regresado a la Champions League por la puerta grande. La apuesta de Manuel Pellegrini salió a las mil maravillas y pese al golpe inicial terminando remontando el duelo frente al Lille, gracias al doblete de Marc Bartra y el gol definitivo de Troy Parrott. Un triunfo que debe suponer todo un empujón anímico para afrontar con toda la ilusión del mundo las próximas jornadas. Tres puntos sensacionales en el plano deportivo pero más importante si cabe en el plano económico, dado que un triunfo en esta Liga de Campeones supone 2.100.000 euros. Un botín que nadie le podrá quitar al club y que espera seguir engordando en los meses venideros.

Dinero asegurado por jugar la liguilla

En la Champions League se pagan 18.6 millones, en la Europa League 4.31 millones y en la Conference 3.17.

Premios por resultados

Champions: 2.1 millones por triunfo y 700.000 euros por empate. En la Europa League se percibía 450.000 euros por victoria y 150.000 euros por empate.

Bonificación por clasificación

Champions: 10 millones para el primero de la liguilla y 700.000 euros para el último, mientras que en la Europa League obtenía 2.7 millones el primero y 75.000 para el último.

Ingresos por eliminatoria

Champions League. Los octavos de final, 11 millones; los cuartos, 12.5 millones; las semifinales, 15 millones; y por llegar a la gran final 18.5 millones de euros. El campeón del torneo ingresará 25 millones.

Conviene recordar que a todos estos incentivos habría que sumarle los ingresos por ticketing y market pool. Para el que lo desconozca, esto último es un sistema que reparte a cada país una cantidad de dinero determinada. Este es un importe fijo que se asigna a cada país y se reparte entre los equipos participantes. Por ello, no es lo mismo a que haya cuatro (o cinco) equipos de un mismo país, a que haya solo uno.