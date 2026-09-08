Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 22:48h.

El hermano mayor de Kylian fue expulsado segundos después del 2-3 del Betis en Lille

En directo, el Lille - Betis de Champions

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El Real Betis Balompié no se va a convertir esta semana en el equipo favorito de la familia Mbappé. En apenas unos días, los que han pasado del viernes al martes, ha amargado la existencia tanto a Kylian como Ethan, en una situación que debe tener pocos precedentes en la historia del fútbol, si es que los tiene.

El pasado viernes, Kylian Mbappé jugó en La Cartuja con el Real Madrid y su mirilla estuvo desajustada, en uno de los partidos más fallones que se le recuerdan. Tanto es así que incluso falló un penalti en el tiempo de añadido. Su lanzamiento lo detuvo Álvaro Valles y Marc Bartra llegó raudo al rechace en una acción que generó polémica en la capital de España pero que ha sido ratificada por el CTA en ‘Tiempo de Revisión’. Hubo más para el capitán de Francia, como una doble ocasión que fue neutralizada por Natan y Marc Bartra.

Precisamente el central brasileño ha sido protagonista de la jugada que ha marcado el partido del Lille y de Ethan Mbappé contra el Betis. El menos de los Mbappé, con 19 años, había comenzado el partido como un tiro, haciendo sufrir a Junior Firpo y dando la asistencia para que Ueda inaugurara el marcador. Sin embargo, lo echó todo por tierra en el minuto 55.

La jugada de la tarjeta roja

Justo tras el gol de Troy Parrott que adelantaba al Betis por primera vez en el partido, el extremo cayó en la trampa de Natan y fue expulsado. El defensor verdiblanco le hizo un gesto y le dijo algo tras el tanto del irlandés, y Mbappé le soltó un codazo evidente que dejó al futbolista brasileño en el suelo.

Natan pidió la revisión al colegiado, el búlgaro Georgi Kabakov, y desde el videoarbitraje, el belga Bram Van Driessche le solicitó para que revisara la acción en el monitor. El vídeo es evidente, como el codazo, y le cayó la roja a Ethan Mbappé en el peor momento para el Lille, justo cuando el Betis había remontado un partido que, hasta entonces, era de ida y vuelta. Es la primera expulsión en su carrera como profesional y la confirmación de que, al menos este mes de septiembre, a su familia no se le ha dado nada bien enfrentarse al Betis.