Lo que le dijo Pellegrini a Bartra en el minuto 91 para amarrar el resultado contra el Lille

Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 12:21h.

El chileno habló con el central antes de un saque de esquina y le recomendó volver a la zona defensiva

Un resumen para la historia: el vídeo de los tres goles del Betis contra el Lille

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El Real Betis regresó a la Champions League por la puerta grande. Un doblete de Marc Bartra, además del gol definitivo de Troy Parrott, brindaron a los verdiblancos sus primeros tres puntos, en toda una declaración de intenciones para un equipo que tiene entre ceja y ceja clasificarse para las rondas eliminatorias. Manuel Pellegrini dejó claro tras el triunfo contra el Lille que sus jugadores no han venido de paseo y prometen guerra en las siete jornadas restantes, aunque para ello deban mejorar en ciertos contextos de partido como saber cuándo ir hacia adelante y cuándo amarrar los resultados.

A pesar de estar en superioridad numérica por la expulsión de Mbappé, al Real Betis le costó defender su ventaja y sufrió mucho en los compases finales, con un Lille volcado sobre los dominios de Álvaro Valles. Curiosamente en ese tramo final Manuel Pellegrini dejó una de las anécdotas de la noche. Ya en el descuento, en torno al minuto 91, los verdiblancos dispusieron de un saque de esquina a favor y Marc Bartra subió a rematar, buscando la puntilla definitiva.

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Un arrebato que no le gustó a Manuel Pellegrini, quien le recomendó abortar el plan y volver a la zona defensiva para evitar un posible contragolpe. El técnico explicó que en esos momentos conviene sacar en corto y no ponerla al área. Una forma de proceder que te da "la experiencia", como el mismo entrenador argumentó en sala de prensa. ¿Qué hablaron en ese momento? Lo explicaba el propio técnico.

"Sí, claro, lo puedo decir porque no hay nada escondido. Yo creo que la experiencia es importante hacerla sentir en el campo. Si vamos ganando 3-2 en el minuto 91 y hay un córner, no tiene que ser un córner largo, tiene que ser un córner corto, para mantener los últimos minutos el balón. Tienes la posesión del balón, no le iban a jugar la pelota a Marc para que la cabeceara, tenía que hacerlo corto para mantener los últimos minutos el balón. Así que no tiene mayor importancia. Era asegurar un resultado con los defensores en el lugar que le correspondía y jugar un córner corto en vez de un córner dividido".