Vinicius vuelve a dividir al madridismo: lo que dijo la afición tras ganar al Inter

Redacción ElDesmarque Madrid, 09 SEP 2026 - 11:00h.

El futbolista brasileño volvió a recibir pitos por los aficionados del Real Madrid

Mourinho compara a la afición del Real Madrid con la del Real Betis: "Con todos los respetos"

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Vinícius Junior ha vuelto ser el centro del debate en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid comenzó su andadura en la Champions League con una victoria ante el Inter de Milán (3-2), pero el brasileño no tuvo su mejor noche. Falló varias acciones, no estuvo acertado en la toma de decisiones y, cuando fue sustituido en el tramo final del encuentro, recibió una sonora pitada desde una parte de la grada.

José Mourinho, que decidió cambiar al futbolista brasileño en el minuto 87 después de varias jugadas en las que el ‘7’ no eligió la mejor opción, ha cerrado filas con su jugador. El portugués ha reconocido que Vinícius todavía no está en su mejor momento en el uno contra uno, pero ha destacado su esfuerzo durante el encuentro. Además, defendió que cualquier futbolista que lo deja todo sobre el césped merece el respeto de la grada. Sin embargo, algunos aficionados del Real Madrid no opinan lo mismo.

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El ‘caso Vinícius’ vuelve a dividir a la afición del Real Madrid

Al igual que la mezcla entre aplausos y pitos durante el cambio del brasileño, la opinión de los aficionados a la salida del Bernabéu refleja esa división total en el madridismo. Algunos de ellos consideran que los pitos son justificados y reclaman que el brasileño debe mejorar su rendimiento, incluso señalando que Vinícius debe "espabilar" porque juega en el Real Madrid y tiene que recuperar su mejor nivel. También hubo hinchas que defendieron que Mourinho debe aplicar su habitual exigencia y sentar a los jugadores que no estén rindiendo.

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Los defensores del delantero brasileño aseguran que está atravesando un mal momento, pero que sigue siendo un futbolista determinante para la temporada y merece el respaldo del Bernabéu. El debate, pese a la victoria ante el Inter, se ha vuelto a abrir y aunque Vinícius sigue teniendo el respaldo de una parte importante de la afición, también ha vuelto a comprobar en sus propias carnes la alta exigencia del feudo madridista.