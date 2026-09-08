Álvaro Borrego 08 SEP 2026 - 23:57h.

El mediapunta quiere "soñar en grande" en esta Liga de Campeones

El uno por uno del Betis y las notas contra el Lille en Champions

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Isco Alarcón, capitán del Real Betis en su regreso a la Champions, afirmó tras el triunfo ante el Lille (2-3), veintiún años después de su primera y hasta ahora única participación en esta competición, que han demostrado que no vienen "de paseo", sino "a competir y a soñar en grande" en el máximo torneo continental.

Isco, que ha ganado cinco títulos de la Champions con el Real Madrid, indicó que se siente "orgulloso" por ese dato de su palmarés, aunque destacó que, "sobre todo", está "contento por la victoria" en Lille, por "volver a jugar esta competición especial después de varios años", después de que la jugara en la campaña 2023-24 con el Sevilla, y "por los tres puntos".

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Y es que para todos fue una noche inolvidable: "Una noche muy especial. Encontramos lo que veníamos buscando que ha sido la victoria. Nos hemos repuesto bien de habernos visto en el marcador abajo y contento por sumar, por volver a la mejor competición de este deporte. Orgulloso de ser capitán de este Betis de Champions".

"Hemos sufrido. Cada partido es muy difícil, nos hemos visto dos veces por debajo en el marcador y no nos hemos venido abajo. Eso habla de la mentalidad del equipo de querer crecer", recalcaba.

Sobre su estado físico, el mediapunta comentó lo siguiente: "Me encuentro bien, poco a poco. Es verdad que todavía me queda un poquito para tener el ritmo de mis compañeros, pero eso se gana con minutos en el campo. Me voy sintiendo mejor, sin dolor, cada vez con menos miedo, que es algo que sentía en los primeros partidos y ya lo voy perdiendo. Esa es la mejor noticia de todo.

"No venimos de paseo (a la Champions), venimos a soñar en grande, con la idea de ir partido a partido. Es muy importante empezar con una victoria fuera de casa y ojalá podamos clasificarnos" para la siguiente fase, aseveró Isco, que elogió, además, a su compañero Marc Bartra por su doblete y deseó que "meta muchos goles más".

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"Cualquiera lo aguanta ahora..., es muy intenso", bromeó sobre su compañero el capitán verdiblanco, que dijo que está "muy contento por él" y espera que les "siga ayudando como lo hace".