Basilio García David Torres 11 SEP 2026 - 19:46h.

El Sevilla busca confirmar buenas sensaciones ante un Valencia necesitado de su primera victoria

García Plaza arropa públicamente a Sangante: "Está sufriendo; le he visto un poco decaído"

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Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este viernes al Sevilla FC y al Valencia CF en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el que se abre la quinta jornada de LALIGA EA SPORTS, ya conoce los onces iniciales tanto de Luis García Plaza como de Carlos Corberán.

Mientras el técnico valencianista se juega su futuro al llegar a Nervión como colista con solo un punto sumado, el sevillista tiene por fin piezas para disponer el equipo que esperaba desde un principio, y en la parroquia nervionense están deseando ver a sus flamantes incorporaciones tras la buena imagen mostrada en Barcelona.

Se trata de una batalla entre dos equipos históricos que atraviesan un momento complicado, luchando más por la supervivencia que por objetivos de otras épocas en la parte alta de la tabla clasificatoria.

El once confirmado del Sevilla

El Sevilla ha confirmado lo que se barruntaba durante la semana y los tres fichajes que llegaron en el último día saldrán de inicio ante los valencianistas este viernes. Entran de titulares Fofana, Correia y Stassin, dejando en el banquillo a Kochorashvili, Ejuke y Robbie Ure.

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No son los únicos cambios que ha hecho el técnico madrileño, pues Andrés Castrín entra por el sancionado Sangante e Isaac Romero forma en el lugar que ha ocupado Jon Guridi en los últimos partidos.

Luis García Plaza sale con: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Yossouf Fofana, Miguel Sierra, Félix Correia; Isaac Romero y Stassin.

En el banquillo del Sevilla estarán Fran González, Carmona, Marcao, Iker Muñoz, Julio Díaz, Kochorashvili, Manu Bueno, Guridi, Alfon, Ejuke, Peque y Robbie Ure.

La alineación titular del Valencia

Nueva revolución de Carlos Corberán, que vuelve a su clásico 1-4-4-2 con infinidad de novedades en su once titular. En la zaga regresa el capitán Gayà, así como César Tarrega. Pepelu se mantiene en el centro de la defensa y eso permite que Dieng siga en la medular, su puesto natural y repite David Otorbi en el costado derecho. Arriba, Sato regresa a la titularidad, secundando junto a Javi Guerra a Arnaut Danjuma en ataque. El suizo Filip Ugrinic será el cerebro del equipo.

El Valencia FC salta al campo con: Dimitrievski; Arnau Martínez, Pepelu, Tárrega, Gayá; Otorbi, Dieng, Ugrinic, Sato; Javi Guerra y Danjuma.

En el banquillo valencianista estarán Van Oevelen, Hugo Duro, Elliot, De Haas, Raba, Jesús Vázquez, Maffeo, Panach, Mayol, Córdoba, Aimar y Jaume Durá.