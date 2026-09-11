Las posibles alineaciones para el Sevilla - Valencia CF para la la jornada 5 de LALIGA EA Sports

David Torres 11 SEP 2026 - 07:37h.

Los dos equipos llegan con numerosas bajas

Once bajas confirmadas y una gran duda para el Sevilla - Valencia

Compartir







SevillaSevilla FC y Valencia CF se ven las caras en el duelo que abre este viernes (21 horas) la jornada 5 de LALIGA EA Sports. Los dos conjuntos, que la temporada pasada sufrieron para mantener la categoría, han comenzado este año con trayectorias distintas. Los nervionenses cambiaron de entrenador y han iniciado el año con solvencia, sumando siete puntos y, aunque llevan dos jornadas sin ganar, están en una cómoda sexta posición.

Mucho más comprometida es la situación del Valencia CF que sólo tiene un punto tras el empate inicial en la primera jornada y que necesitan ganar. Con Carlos Corberán más que cuestionado, a corto y medio plazo casi no le vale ni un empate. Para colmo de sus desgracias, el técnico de Cheste llega con nueve bajas al duelo.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Valencia CF para visitar al Sevilla con un refuerzo de última hora

El posible once del Sevilla ante el Valencia CF

El Sevilla regresa al Sánchez-Pizjuán con la intención de volver a sumar de tres y reivindicar la buena imagen dejada en Barcelona, donde jugando con diez ante el RCD Espanyol estuvo a apenas unos segundos de llevarse la victoria.

PUEDE INTERESARTE La última hora del estado de Rubén Vargas

Para el duelo, Luis García Plaza no podrá contar con dos futbolistas para el choque de este viernes. Por un lado, es baja Sangante después de su expulsión ante el Espanyol. La otra baja será la de Rubén Vargas, que sigue sin entrenar por culpa de una lesión en la parte externa de su rodilla derecha. Dicho esto, ni está ni se le espera tras cerrarse el mercado de fichajes.

Por el contrario, el técnico recupera a Kike Salas, que este viernes volvió a entrenarse con el grupo. Dicho esto, la falta de días de trabajo le hace ser duda para el posible once titular.

La gran duda del once está en el flanco izquierdo del ataque, ya que podría entrar de inicio Félix Correia, y también podría ser la puesta de largo de Stassin como titular, jugando con doble delantero tras Robbie Ure.

Así, el posible once titular del Sevilla sería el formado por: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Stassin, Correia; y Robbie Ure.

El posible once titular del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán

El Valencia visita este viernes al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán obligado a reaccionar después solo sumar un empate en cuatro jornadas y lo hará con hasta diez bajas. Pese a que Guido Rodríguez, Justin de Haas y Luis Rioja son los futbolistas que están más cerca de volver, sólo el central neerlandés ha entrado en la convocatoria final. Guido ha viajado pero sólo para apoyar al equipo.

El franco-guineano Mouctar Diakhaby ha sido el último en caer y con la ausencia del central ya son nueve las bajas del Valencia. Además de los jugadores ya mencionados, Sadiq Umar y Dimitri Foulquier también se han lesionado esta temporada, mientras que completan la enfermería José Copete, que podría estar cerca de reaparecer, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Sin ellos, Corberán duda si apostar de nuevo por una línea de cinco atrás con carrileros y Pepelu en el eje para sacar el balón junto a Tárrega y Arnau Martínez, dejando los costados para Jesús Vázquez y Maffeo o si adelantar a Pepelu al medio y jugar con cuatro atrás

En la medular es fijo Guerra y Dieng agradó en su estreno contra el Barça, pugnará con Ugrinic por el otro puesto. En ataque el canterano Otorbi lo hizo bien, tendrá que luchar con Sato. Arriba es posible que acompañe Harvey Elliott, que se estrenaría como titular a Danjuma.

Con todo, el posible once sería el formado por Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, Tárrega, Arnau, Jesús Vázquez o Gayà; Dieng o Ugrinic, Javi Guerra; Sato u Otorbi, Elliott y Danjuma.