La última hora del estado de Rubén Vargas

Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 12:17h.

El suizo sigue al margen del grupo, aunque García Plaza asegura estar "empecinado" en recuperar su mejor versión

García Plaza valora un cambio de sistema: "Sé que a algunos los voy a tener que cambiar"

Compartir







Rubén Vargas no estará disponible para el duelo de este viernes contra el Valencia. El extremo sigue arrastrando unos problemas de rodilla que le impiden trabajar con normalidad y será una de las ausencias del Sevilla FC junto a la de Sangante. Es precisamente ese uno de los grandes retos de Luis García Plaza, quien ha asegurado estar "empecinado" en recuperar la mejor versión del suizo, como así se lo ha transmitido al propio futbolista.

De hecho esa fue una de las preguntas de la rueda de prensa previa. "Estoy esperando que podamos tirar hacia adelante con él cuanto antes. Rubén siempre es importante. Se lo he transmitido a él y lo he transmitido desde que llegué. Hay que recuperar su mejor versión y en eso me voy a empecinar de darle toda la confianza, pero hasta ahora no podemos contar con él", argumentaba García Plaza en la previa del duelo contra el Valencia.

Rubén Vargas presenta una parameniscitis externa de la rodilla derecha. Esta lesión consiste en la inflamación del tejido blando que rodea el menisco externo, en el lateral de la rodilla. El propio club informa de que se le está realizando un tratamiento específico para tratar de paliar la lesión, aunque, evidentemente, no estará disponible para viajar con el equipo a tan solo dos días del duelo. De este modo, queda pendiente de evolución, según informan los servicios médicos del club.

Así las cosas, las lesiones han sido un problema recurrente para Rubén Vargas desde su llegada al Sevilla. Los problemas musculares han condicionado su continuidad y le han impedido tener una regularidad que el equipo también necesita de él. Esta temporada, de momento, solo ha disputado 20 minutos en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. Del mismo modo, durante el mercado estuvo muy pendiente de su futuro, ya que el Sevilla valoraba una posible salida y hubo interés de otros clubes. Entre las lesiones y la incertidumbre sobre su continuidad, Vargas apenas ha podido tener protagonismo en este inicio de curso. Y tampoco estará disponible para el duelo de este viernes contra el Valencia.