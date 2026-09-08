Basilio García Sevilla, 08 SEP 2026 - 21:36h.

'Tiempo de revisión' analiza la jugada polémica del Espanyol - Sevilla

El debate de El Chiringuito sobre la roja de Sangante, con la clave en la palabra "residual": "No es roja"

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Los aficionados al fútbol español ya se han apuntado el martes como el día en el que el CTA publica su serie 'Tiempo de Revisión', en la que justifica prácticamente todas las acciones polémicas del fin de semana anterior. Entre la afición del Sevilla FC creció la indignación por la expulsión de Arouna Sangante en el inicio de la segunda parte del partido ante el RCD Espanyol. El senegalés tocó el balón claramente, pero Sesma Espinosa valoró que en milésimas de segundo había decidido alzar su extremidad y derribar a Roberto Fernández con la pierna contraria, sin tener ni mucho menos en cuenta conceptos como la inercia o el otras veces oportuno concepto de la residualidad.

Eso sí, ningún sevillista esperaba que en 'Tiempo de Revisión' se desautorizara la decisión del colegiado, y así ha sido. Según el CTA, es cierto que Sangante toca balón, pero después "eleva su pierna, zancadillea y derriba al delantero". Así pues, la interpretación del comité arbitral es que la tarjeta roja está bien sacada: "acierto del árbitro".

Hay un detalle curioso en el texto del CTA, y es que afirma que la "causa-efecto" es "clara". Sin embargo, remontándose una semana atrás, en el análisis a patada de Hjulmand a Kike Salas que pudo haber supuesto penalti a favor del equipo de Luis García Plaza, le pareció que esta causa efecto tenía "una elevada carga interpretativa". Ni mil palabras más.

Se han disputado cuatro jornadas de LALIGA EA SPORTS, y en cada uno de los episodios de 'Tiempo de Revisión' se han analizado jugadas que afectaban al Sevilla. En la primera jornada, afirmó que estaba bien corregido por el VAR el penalti de Batalla sobre Isaac Romero; en la segunda viró el discurso y afirmó que la roja a Yuri en San Mamés y que benefició al Sevilla estuvo mal señalada; y después han venido las acciones protagonizadas por Kike Salas y Sangante.

La explicación del CTA

Pase filtrado a Roberto, posición ganada, dircción a portería y balon controlado. Sangante se lanza al suelo y toca el balon. Tras ello, eleva su pierna, zancadillea y derriba al delantero. Causa-efecto clara. En el momento del derribo, el delantero tiene opción de llegar al balón.

Interpretacion del CTA. Tiro libre directo y tarjeta roja. Acierto del árbitro. Manual Card: DOG 1 y analogía CPOST.2 y PD.4.