Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 13:57h.

Compartir







El Sevilla FC ha realizado este miércoles la presentación oficial de Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana, los tres últimos fichajes de José Ignacio Navarro para esta 25/26. Una apuesta ambiciosa para darle los mimbres que necesitaba a Luis García Plaza, quien dispondrá de una plantilla lo suficientemente válida como para al menos no sufrir esta temporada. Esta vez no compareció el director deportivo, dado que ya realizó su balance del mercado. Uno de los más reclamados fue el centrocampista, cedido por el AC Milan y que llegó a ser vinculado con el Real Betis, algo sobre lo que ha hablado el jugador. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo han sido sus primeros días: "La adaptación está funcionando bien. Estamos en un equipo con grandes compañeros que nos han acogido bien. No ha sido fácil, porque teníamos que preparar el partido rápido, pero nos hemos integrado bien, nos hemos adaptado y hemos jugado incluso algunos minutos. El cuerpo técnico nos ha dado esa confianza que ya hemos sentido".

PUEDE INTERESARTE Muere la hermana de Monchi, Catalina Rodríguez Verdejo

El Sevilla movió cielo y tierra: "Es verdad que todo se hizo en los últimos minutos del mercado, pero cuando recibí este primer contacto del Sevilla junto con los agentes ya se hizo todo muy rápido. Estaba convencido de que podía venir. Yo doy prioridad siempre a las personas que quieren que esté en su equipo, yo di mi palabra y en pocas horas se pudo hacer. Es cierto que en aquel momento en la cena fue tenso, pero todo terminó bien".

Qué le hizo decidirse por el Sevilla: "Se hablaba de mí en muchos equipos, pero en la vida todo lo que Dios hace también es positivo. Al final tuve la oportunidad de venir después de la oportunidad del Lyon y estoy muy contento sinceramente de que haya llegado esta oportunidad. No podía soñar con algo mejor, para mí era perfecto".

Qué esperan del Sevilla: "Para mí es una gran oportunidad porque sabemos todo lo que ha conseguido el Sevilla, el club que es. Yo sinceramente me sentí muy contento cuando me hablaron del proyecto porque no tuve que pensarlo dos veces. Me dieron mucha confianza y lo decidí, ya está".

Compaginó el fútbol y el reparto de pizzas: "Es una buena pregunta. Le diría que continuara con su trabajo, creyendo con sus esfuerzos, porque hubo un momento en el que pensé dejar el fútbol, pero el esfuerzo final dio sus resultados".

¿Fue verdad el supuesto interés del Betis?: "Me gustaría agradecer toda la ayuda a mis agentes, no ha sido nada fácil. Ha habido muchos rumores y ellos han hecho un buen trabajo filtrando las oportunidades reales. Yo mismo veía noticias en los medios pero personalmente yo no puedo hablaros de todos los equipos que han hablado con mis agentes, porque solo hablé de ellos con lo que ha sido concreto y solo hablé con el Sevilla".

Fofana, ambicioso: "Estoy en una de las mejores zonas de Europa para vivir, el presidente es muy cercano y no es así en todos los clubes. Todos están implicados en la vida del club. Eso será bueno para funcionar dentro del campo. Hay que conseguir que este estadio sea un bastión, que podamos ganar en casa siempre los puntos y los aficionados tengan ganas de ver a su equipo siempre. Tenemos que ser competitivos todos los partidos".

Qué le puede dar al equipo: "Puedo aportar calidad física, mi fortaleza es adaptarme muy bien a los compañeros. Soy un centrocampista híbrido, puedo jugar más atrás o más adelante, pero me adapto al juego de cada jugador".