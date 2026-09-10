Once bajas confirmadas y una gran duda para el Sevilla - Valencia

Álvaro Borrego 10 SEP 2026 - 10:52h.

Vargas sigue sin entrenar, mientras que Guido y De Haas son baja de última hora en el Valencia

El dinero, con la camiseta del Sevilla: un tercio del coste de plantilla juega para otros equipos

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El Sevilla FC y el Valencia CF abrirán este viernes, a partir de las 21:00 horas en el Sánchez-Pizjuán, la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo de necesidades imperiosas para ambos, aunque con mayor tranquilidad para los locales. Los de Luis García Plaza afrontan el duelo con el convencimiento de pasar menos apuros que el curso pasado y tener una temporada tranquila, después de lograr siete puntos de doce posibles que parecen haber calmado las dudas de una afición mucho más satisfecha por lo visto hasta ahora. Mucho más delicada es la tesitura para Carlos Corberán, al que una derrota le dejaría prácticamente con pie y medio fuera de la entidad. El conjunto ché llega a Nervión con un solo punto, siendo colista y sin haber ganado ninguno de sus cuatro primeros compromisos.

Y por si fuera poco, el conjunto valencianista llega en cuadro a Sevilla. Carlos Corberán suba las bajas de última hora de Guido Rodríguez y De Haas, quienes no han entrenado esta semana y están prácticamente descartados para el duelo de este viernes. Tampoco debe estar Luis Rioja, quien sí que espera forzar para la visita del próximo martes a Mendizorroza. Estas ausencias se sumarían a las ya conocidas de Sergi Canós, Copete, Diakhaby, Umar Sadiq, Diego López y Dimitri Foulquier.

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Mucho más aliviado en ese sentido llega el Sevilla FC de Luis García Plaza. El técnico no podrá contar con Sangante después de su expulsión ante el Espanyol pero sí que podrá estar Kike Salas, quien después de varios días de ausencia ha llegado justo a tiempo para la última sesión de la semana. No obstante, será duda para salir de inicio. La otra ausencia será la de Rubén Vargas, que sigue sin entrenar por culpa de una parameniscitis externa de la rodilla derecha. Esta lesión consiste en la inflamación del tejido blando que rodea al menisco externo, en el lateral de la rodilla, y aunque se está sometiendo a un tratamiento específico, no ha llegado a tiempo para la cita de este viernes.

Los problemas musculares han condicionado su continuidad y le han impedido tener una regularidad que el equipo también necesita de él. Esta temporada, de momento, solo ha disputado 20 minutos en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. Del mismo modo, durante el mercado estuvo muy pendiente de su futuro, ya que el Sevilla valoraba una posible salida y hubo interés de otros clubes. Entre las lesiones y la incertidumbre sobre su continuidad, Vargas apenas ha podido tener protagonismo en este inicio de curso.