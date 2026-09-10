Harvey Elliott ¿la única esperanza che?

David Torres 10 SEP 2026 - 09:09h.

Harvey Elliott sigue aspirando a Europa y promete "entre diez y veinte goles y asistencias"

"No es en absoluto el resultado que queríamos, pero estoy muy orgulloso de haber debutado con este club"

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ValenciaSi hubo algo que rescatar de la goleada del Barcelona por 0-5 en Mestalla fue el debut de Harvey Elliott. El inglés saltó al césped en el minuto 54, con el marcador ya en 0-3, y apenas pudo cambiar el destino de un partido que el Barça terminó convirtiendo en una noche para olvidar. Pero dejó algunas señales interesantes en sus primeros minutos como valencianista, en una noche en la que hubo muy poco donde agarrarse.

Elliott disputó algo más de media hora y, pese al contexto, intentó entrar en juego y colaborar en ambas fases. Ganó sus dos duelos, realizó dos entradas y completó 17 de los 22 pases que intentó, unos números que reflejan una participación activa pese a tener enfrente a un Barcelona que dominaba completamente el encuentro.

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Su llegada había sido el gran movimiento del Valencia CF en el tramo final del mercado, después de una operación que se aceleró cuando el club buscaba una alternativa para reforzar el ataque.

El debut llegó, además, apenas unos días después de que el propio Elliott asegurara que estaba en Valencia para devolver al club a Europa. La realidad, de momento, es mucho más cruda: el equipo es colista y acaba de recibir un 0-5 en Mestalla.

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“Muy orgulloso de debutar”

El propio jugador quiso pasar página rápidamente: “No es en absoluto el resultado que queríamos, pero estoy muy orgulloso de haber debutado con este club. ¡Ya pensando en el próximo partido!”

Elliott, que llegó cedido del Liverpool sin opción de compra, tendrá ahora que demostrar que puede convertirse en el futbolista diferencial que necesita Corberán. En medio del desastre, su debut fue prácticamente la única noticia salvable. La penúltima esperanza che.