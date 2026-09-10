El técnico y el director deportivo aterrizan juntos en Grecia

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Ya es oficial: Imanol Alguacil y Antonio Cordón están de vuelta. Los dos acaban de aterrizar de forma conjunta en Grecia, el primero en los banquillos y el segundo en la dirección deportiva, en un Olympiacos que está protagonizando una auténtica revolución en este inicio de temporada.

Este miércoles, el club de El Pireo anunció la destitución de José Luis Mendilibar, quien ha hecho historia durante su etapa en tierras griegas ganando la Conference League de 2024 y un triplete de Liga, Copa y Supercopa en 2025. Un año más tarde, abandona el club con la temporada iniciada.

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A cambio, el Olympiacos ha vuelto a fichar a un entrenador español como Imanol Alguacil, sobradamente conocido en LaLiga tras su paso por la Real Sociedad, club que abandonó en mayo de 2025. Posteriormente, el técnico tuvo una breve aventura en el Al-Shabab de Arabia Saudí, donde apenas duró cinco meses desde su debut. Fue destituido en febrero y vuelve a los banquillos siete meses más tarde.

Además, el club también anunció este jueves el regreso de Antonio Cordón como director deportivo, un cargo que ya ocupó durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo se proclamó campeón de la Liga. Cuenta con experiencia en equipos como Betis, Villarreal, Mónaco o Sevilla.

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Una revolución que llega con el curso ya iniciado y después de que el Olympiacos empatara fuera de casa con el Volos FC en la tercera jornada, además de quedarse fuera de los puestos de Champions League. El curso pasado, el cuadro rojiblanco terminó segundo en la liga griega, detrás del campeón AEK de Atenas, y también fue eliminados de la Copa de Grecia.