Convocatoria del Valencia CF para visitar al Sevilla con un refuerzo de última hora

David Torres 10 SEP 2026 - 17:34h.

Repaso a la enfermería del Valencia CF: "Luis como no puede jugar sin bota, no viaja"

Corberán recupera a dos jugadores ante el Sevilla

Compartir







ValenciaEl Valencia CF visita este viernes al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán obligado a reaccionar después solo sumar un empate en cuatro jornadas y lo hará con infinidad de bajas. Dicho esto, en el último entrenamiento de este viernes, ha recuperado un futbolista que viajan a Sevilla. Así, Guido Rodríguez, Justin de Haas y Luis Rioja son los futbolistas que estaban más cerca de volver, los dos primeros, se han ejercitado junto al grupo, por lo que su presencia en Sevilla se confirmó esta mañana.

En el caso del argentino Guido y el neerlandés De Haas, ambos han trabajado sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna junto a sus compañeros, mientras que unos problemas en el talón mantienen al margen a Luis Rioja, que realizó trabajo individualizado con un readaptador. Al final, como ha explicado Corberán, Rioja se queda fuera porque no ha superado sus problemas en el talón y Guido no está en la lista aunque quería porque no tiene el alta médica. Guido viajó para apoyar a la plantilla pero no jugará

El franco-guineano Mouctar Diakhaby ha sido el último en caer y con la ausencia del central ya son siete las bajas del Valencia. Además de los jugadores ya mencionados, Sadiq Umar y Dimitri Foulquier también se han lesionado esta temporada, mientras que completan la enfermería José Copete, que podría estar cerca de reaparecer, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Completará la lista Corberán con cuatro canteranos: Jaume Durà, Mayol, Aimar Blázquez y Panach

La convocatoria del Valencia CF para Sevilla

Estos son los jugadores que ha citado Carlos Corberán para el partido contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, César Tárrega, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Pablo Maffeo

Centrocampistas: Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott y Otorbi

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Jaume Durà, Mayol, Aimar Blázquez y Panach