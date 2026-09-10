El presidente, contundente: "Yo soy su superior y le digo 'seguirás' y se acabó"

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Estamos en la primera jornada de la Champions League y ya tenemos uno de los casos más insólitos de la temporada. Lo ha protagonizado Ismail Kartal, entrenador del Fenerbahce, que ha recibido un botellazo de su propia afición durante el partido ante la AS Roma, ha dimitido de manera sorprendente en sala de prensa y su presidente, Aziz Yildirim, rechazó la dimisión amenazándole con acudir al día siguiente a la sesión de entrenamiento.

El Fenerbahce, que venía de perder 1-2 en casa ante el Besiktas, firmó un empate ante la Roma (1-1) en su estreno en la Champions League en un partido bastante loco. Durante el tramo final, un aficionado que ya ha sido identificado y detenido lanzó una botella contra el técnico, sin que le provocara ningún percance físico.

Luego llegó la rueda de prensa: "Esta noche he dejado mi cargo. He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos", dijo Ismail Kartal de manera muy contundente.

Los jugadores del Fenerbahce se enteraron en zona mixta, de manera sorprendente, dejando imágenes insólitas ante los medios de comunicación.

El presidente del Fenerbahce rechaza la dimisión de Kartal

Y luego, en la misma comparecencia de prensa, apareció Aziz Yildirim, presidente del club, de manera contundente: "Kartal seguirá en el club", expresó. "Esta noche le lanzaron una botella de agua a la cabeza del entrenador İsmail. Esa es la razón de su dimisión. Por eso está triste, esa es la razón", argumentó.

"No tenía noticias de que iba a dimitir. No hace falta que İsmail Kartal diga que seguirá. Yo soy su superior y le digo 'seguirás' y se acabó. Entre familia pasan estas cosas. Hasta que yo no lo deje, İsmail Kartal no puede irse de aquí", insistió el presidente, añadiendo una y otra vez que "es el entrenador del Fenerbahce" y que "mañana irá a entrenar".