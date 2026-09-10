El PSG, primer líder de la competición

El Big Data predice la clasificación completa de la Champions y 'se carga' a dos equipos españoles

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Se acabó la primera jornada de la UEFA Champions League. La máxima competición del fútbol europeo ha vuelto de una manera algo atípica, más pronto de lo habitual, con 18 partidos repartidos a lo largo de tres días entre semana y con más de un mes de distancia de cara a la jornada 2, que arrancará el 13 de octubre después del nuevo parón de selecciones de tres semanas.

Todos los resultados de la jornada 1

En clave española, hay tres buenas noticias y dos malas. El Barça goleó con comodidad al Feyenoord (5-1), el Real Madrid se impuso con sufrimiento al Inter (2-1) y el Real Betis logró un valiosísimo triunfo en Lille (2-3) en su regreso a la máxima competición. Por contra, tanto el Atlético de Madrid como el Villarreal CF cayeron a domicilio en dos escenarios complicados como Liverpool (2-1) y Dortmund (3-2), respectivamente.

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Resultados de la jornada 1 de la Champions:

Brujas 2-3 Aston Villa .

. AEK Atenas 1-0 LASK.

1-0 LASK. Oporto 0-2 Manchester City .

. Real Madrid 2-1 Inter.

2-1 Inter. Borussia Dortmund 3-2 Villarreal.

3-2 Villarreal. Lille 2-3 Betis .

. Barcelona 5-1 Feyenoord.

5-1 Feyenoord. Stuttgart 3-1 Viking.

3-1 Viking. Nápoles 0-1 Arsenal .

. Liverpool 2-1 Atlético de Madrid.

2-1 Atlético de Madrid. PSG 6-1 Slovan Bratislava.

6-1 Slovan Bratislava. Sporting 3-1 Galatasaray.

3-1 Galatasaray. Fenerbahce 1-1 Roma.

PSV 1-1 Shakhtar.

Bayern 5-0 Bodo/Glimt.

5-0 Bodo/Glimt. Slavia Praga 2-3 Lens .

. Como 4-1 Leipzig.

4-1 Leipzig. Manchester United 4-0 Sabah.

Clasificación de la Champions League tras la jornada 1

El PSG se convierte en el primer líder de la competición tras su goleada 6-1 ante el Slovan Bratislava, seguido de manera inmediata por un Bayern que ha ganado 5-0 en el Bodo/Glimt, por lo que los dos equipos tienen un +5 en la diferencia de goles. Sus dos rivales, el Slovan y el Bodo, son por contra los dos primeros colistas.

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El Barça ocupa de momento la tercera posición, el Betis la novena y el Real Madrid, la decimotercera. Pese a su derrota, el Villarreal va 21º y estaría dentro del playoff, mientras que el Atlético ocupa el puesto 25º y estaría eliminado.

Partidos de la jornada 2 de la Champions League

En clave española, habrá tres partidos el martes y dos el miércoles, todos a las 21:00 horas. Para el martes 13 de octubre, el Barça tendrá que visitar al Galatasaray, mientras que el Atlético recibirá al United y el Villarreal hará lo propio con el Nápoles. Y para el miércoles, el Betis recibirá al Oporto y el Real Madrid visitará Roma.

Martes 13 de octubre a las 18:45 horas:

Lens-Sporting.

Sabah-Slavia Praga.

Martes 13 de octubre a las 21:00 horas:

Galatasaray-Barcelona.

Leipzig-PSV.

Arsenal-Lille.

Atlético de Madrid-Manchester United.

Villarreal-Nápoles.

Viking-Bayern.

Inter-Brujas.

Miércoles 14 de octubre a las 18:45 horas:

LASK-Liverpool.

Feyenoord-Como.

Miércoles 14 de octubre a las 21:00 horas: