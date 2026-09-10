Los malos resultados del Atlético de Madrid en este comienzo de temporada han hecho que lleguen las primeras críticas a Simeone a pesar de estar aún a primeros de septiembre

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Esto acaba de comenzar, pero el Atlético de Madrid está lejos de lo que sus aficionados quieren que sea. El equipo tiene que mejorar mucho. Bastante. Simeone dice que el equipo está en construcción, y que, aunque a la gente no le guste, es la verdad. Los datos avalan su teoría: los argentinos y los españoles llegaron tardísimo por el Mundial, los fichajes están encontrando su sitio, Julián estaba fuera y está volviendo, y tal y como sucedió el año pasado, no se puede pretender que los equipos de fútbol sean como una sopa instantánea. Eso es lo que nos gustaría a todos los aficionados, pero el fútbol no funciona así. El Atleti se sustancia en base a dos realidades compatibles: aficionados que odian que el Cholo les diga que el equipo está en construcción cuando lo está y aficionados que se preguntan por qué el Cholo tiene que reconstruir cada verano un equipo que hace años debería tener cimientos más sólidos.

La puesta en escena del Atleti consistió en media hora larga de un equipo atractivo, que sabe tocar, que genera combinaciones preciosas y que, por momentos, juega de maravilla. Lo de Marcos Llorente en Anfield es otra cosa: absoluta ciencia-ficción. El asunto mollar está en que el equipo de Simeone es incapaz de sostener esa propuesta inicial, porque le sobreviene una cornada de doble trayectoria: primero, las piernas no le dan para alcanzar ese ritmo; segundo, los detalles de su fútbol le obligan a ser muy pulcro y le condenan cuando no lo es, porque concede muchísimo atrás.

El paso de los minutos, la intensidad tremenda del Liverpool y su asfixiante presión, sumado a los desacertados cambios del Cholo, dejaron al equipo sin ideas y sin la capacidad de saber salir de una presión asfixiante. El Atleti duró media hora larga y al Liverpool, a base de presionar, correr, encimar y todo sea dicho, saber perder tiempo de manera magistral, le bastó para llevarse una victoria merecida. Del enésimo arbitraje UEFA que sufre el Atleti convendría hablar, pero para qué si al propio club, cuando sucede, parece no importarle.

¿Son justas las críticas con lo poco que llevamos?

Al grano: Aunque se detecta una incesante catarata de dudas, sospechas, insultos, faltas de respeto y desprecio sistemático hacia todo lo que tenga que ver con el Atlético de Madrid, el equipo está apostando por una idea de juego y creo que hay que tener personalidad y temple para aguantarla y sostenerla cuando no se gana. Hay presión. Ya la hubo la temporada pasada y se fue enderezando. No hay demasiado tiempo y el Atleti tiene que trabajar en mejorar a la par que compite, porque no hay tiempo. Próxima estación, Anoeta.

Crítica, sí. Toda. Al entrenador y a los jugadores. Ahora, para prenderle fuego a la casa a comienzos de septiembre, conmigo que no cuenten. De entrada, el Atleti está intentando jugar bien al fútbol, ser propositivo y llevar el control de los partidos. Precisamente todo aquello que los críticos de Simeone reclamaban al argentino cuando decía que lo único importante del fútbol era ganar. La verdad es que el Atleti tiene que mejorar mucho, que el entrenador y los jugadores tienen que espabilar y que no es la primera vez que el equipo se abona al tema de subirse en marcha al tren, con el riesgo de perderlo demasiado pronto. Quizá el Atleti esté justo en el mismo lugar de siempre. En el límite. Ahí, junto a la paciencia de unos aficionados que ya no aguantan que les hablen de equipos en construcción ni de tener paciencia.