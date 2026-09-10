Redacción ElDesmarque Madrid, 10 SEP 2026 - 10:38h.

El periodista ha pedido que se abra el debate sobre el peso del jugador argentino en el once titular del conjunto rojiblanco

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La derrota del Atlético de Madrid ante el Liverpool (2-1) ha vuelto a poner el foco sobre algunas de las decisiones de Diego Pablo Simeone. Uno de los nombres señalados por Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE ha sido el de Giuliano, que arrancó de inicio en el carril izquierdo y fue uno de los jugadores que completó los 90 minutos en Anfield. El argentino también había partido de inicio frente al Athletic Club, Sevilla y Villarreal, acumulando así una presencia importante en los primeros encuentros de la temporada.

Gonzalo Miró cuestiona el papel de Giuliano Simeone

Giuliano, como de costumbre desde que se volviera un jugador clave para Simeone hace dos temporadas, ha tenido mucho protagonismo en el inicio de esta campaña. Disputó 33 minutos ante el Málaga en el debut liguero y después fue titular ante Sevilla y Villarreal, completando ambos encuentros. Frente al Athletic jugó 59 minutos, también partiendo de inicio, y ante el Liverpool volvió a disputar todo el encuentro.

Para el periodista, el debate no está en si Giuliano debe formar parte de la plantilla, sino en el peso que actualmente tiene dentro del once. Miró considera que su rendimiento no justifica que sea un fijo cuando el Atlético dispone de otras alternativas y cree que, teniendo en cuenta la plantilla colchonera, no puede ser un titular indiscutible.

Lo cierto es que la continuidad de Giuliano responde también a un perfil concreto dentro del sistema del Atlético. Su capacidad para repetir esfuerzos, ayudar en ataque y cerrar espacios en defensa le convierte en una pieza especialmente útil cuando ejerce como carrilero. El argentino ocupa un rol que le permite aportar trabajo durante muchos minutos y que ha hecho que Simeone confíe de forma recurrente en él.

Miró, sin embargo, considera que esa utilidad no debe convertirle automáticamente en un fijo. “No estoy diciendo que no pueda formar parte de la plantilla o que no sea necesario en determinados momentos de los partidos”, explicó antes de insistir en que la condición de titular indiscutible es lo que cuestiona. El debate queda así abierto después de un nuevo partido en el que Giuliano fue titular y completó los 90 minutos pese a la derrota del Atlético en Liverpool.