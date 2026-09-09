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Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en Liverpool, seis suspensos y dos señalados

El once del Atlético de Madrid en Anfield
El once del Atlético de Madrid en Anfield. ATM
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El Atlético de Madrid ha caído derrotado ante el Liverpool FC en su debut en la Champions League. Marcos Llorente volvió a marcar en Anfeld, pero los ingleses le dieron la vuelta al partido gracias a los tantos de Mac Allister y Szoboszlai en un duelo marcado, entre otras cosas, por la sorprendente titularidad de Julián Álvarez.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en Anfield.

Oblak (7): encajó dos goles y el Atlético perdió. Y aún así, fue de los mejores. Dejó varias intervenciones de mérito a Barcola, a Wirtz, a Szoboslai y ya en el tramo final a Víctor Muñoz.

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Marcos Llorente (8): MVP del Atleti, algo que ha dejado de ser noticia en Anfield. Anotó el 0-1 rompiendo a la espalda de la defensa y definiendo como un 9 y se mostró muy firme ante Ngumoha en la gran mayoría de los duelos, aunque el extremo le ganó la batalla en la acción el 2-1. Acabó en la medular.

Pubill (6): lo mismo te juega de central que de lateral. Sigue siendo la pieza más fiable de la defensa rojiblanca, aunque Víctor le rompió en el tramo final.

Cuti Romero (6): la sensación es que va a aportar solidez a una defensa muy necesitada de ello. En Anfield, de momento, no consiguió echar el cerrojo. Un 7/7 en duelos en su primera titularidad no está nada mal. Acabó fundido y sustituido en el 77'.

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Hancko (6): algo más impreciso con balón que otros días. Tuvo el empate en el tramo final con un cabezazo que se fue alto.

Giuliano (3): arrancó sorprendentemente de carrilero zurdo, aunque jugó la última media hora por la derecha. Mucha brega, como siempre, pero muy flojo con balón e incapaz de generar en ataque. Desconcertante que jugara los 90 minutos.

Pablo Barrios (5): el más certero sacando la pelota, jugando rápido, asociándose desde la medular, aunque le faltó algo de continuidad. Sustituido en el 77'.

Koke (5): muy bien durante la primera media hora, marcando los tiempos del equipo, y superado a nivel físico a partir de entonces. Sustituido en el 59'.

Baena (4): le faltó presencia al almeriense en la medular, sobre todo durante los minutos que más necesitaba la pelota el Atleti. Voluntarioso, pero lejos de ser decisivo. Un par de disparos y poco más. Sustituido en el 73'.

Kang In Lee (4): de más a menos, como casi todos. Fino en las asociaciones ofensivas, se fue diluyendo con el paso de los minutos y se gana el suspenso tras perder en campo propio la pelota que originó el primer gol del Liverpool. Sustituido en el 59'.

Julián Álvarez (6): titular por sorpresa, ya desde el primer momento se le vio presionando, metido en el partido y con ganas de jugar, que es más de lo que parecía días atrás. Firmó una gran asistencia a Llorente en el 0-1 y Alisson impidió que marcara el 0-2 tras un buen disparo desde la frontal. A partir de ahí, y estamos hablando del minuto 26, prácticamente desaparecido, solo con intervenciones desde la medular. Completó los 90 minutos.

Sustituciones del Atlético de Madrid en Liverpool

Grimaldo (2): su rendimiento empieza a ser preocupante. Entró en el 60' y desde el primer momento sufrió ante Frimpong, perdiendo balones peligrosísimos entre los que se incluye la clara ocasión de Isak.

Lookman (4): media hora completamente desapercibida. Apareció algo más en los últimos minutos, pero lejos de zona de peligro.

Jonathan David (4): debut del canadiense, que entró en el 73' para aportar presencia ofensiva, pero apenas intervino con balón.

Le Normand (5): sustituyó a Cuti Romero en el 77' y cumplió en ese tramo final.

Hjulmand (SC): entró por Barrios, también en el 77', y no le dio tiempo a adueñarse de la medular.

Marcos Llorente, ante Kerkez durante el Liverpool-Atlético
Marcos Llorente, ante Kerkez durante el Liverpool-Atlético. Europa Press
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