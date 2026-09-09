Simeone apuesta por Julián y Cuti Romero como titulares en Anfield

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Alineaciones confirmadas en Anfield. El Atlético de Madrid arranca su andadura en una nueva edición de la Champions League visitando nada menos que al Liverpool FC en uno de los escenarios más complicados del torneo tras un sorteo que le deparó un calendario bastante complejo. La gran sorpresa del once rojiblanco ha sido, sin ninguna duda, la titularidad de Julián Álvarez por primera vez esta temporada y un día después de que Diego Pablo Simeone dijera que no estaba preparado para salir de inicio.

Once del Liverpool FC: bajas y novedades

Andoni Iraola apuesta por un once bastante reconocible, aunque sin el español Víctor Muñoz de inicio, aunque con un viejo conocido como Ronald Araujo, que a priori parte como lateral diestro. Cabe recordar que Bradley, Chiesa, Leoni, Ekitiké y Joe Gómez están lesionados.

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El Liverpool sale de inicio con Alisson; Ronald Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; e Isak.

En el banquillo local estarán de inicio Mamardashvili, Woodman, Tsimikas, Víctor Muñoz, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas y Danns.

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Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Julián Álvarez es el nombre propio propio del once colchonero. El argentino es titular por primera vez en un inicio de temporada marcado por su deseo de salir con destino al Barça, lo que provocó que se quedara fuera de un par de convocatorias. Ya tuvo minutos ante el Villarreal en el Metropolitano, donde recibió una sonora pitada, y también frente al Athletic, pero en ambos casos saliendo desde el banquillo. Ahora, en Anfield, lo hace como titular.

Además, Cuti Romero también es titular por primera vez este curso y cuatro días después de debutar en San Mamés, mientras que Koke entra en la medular. Por contra, Álex Grimaldo, Hjlumand y Lookman se quedan fuera del once, lo que obligará a Hancko a actuar de lateral izquierdo tras un inicio de curso en el que Grimaldo había sido foco de críticas por su pobre rendimiento.

Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko; Giuliano, Pablo Barrios, Koke, Baena; Kang In y Julián Álvarez.

En el banquillo colchonero esperarán su turno de inicio Juan Musso, Obed Vargas, Mendoza, Cardoso, Lookman, Jonathan David, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Jorge Domínguez, Dani Martínez y Castillo. Cabe recordar que Arnau Ortiz arrastra una sanción de hace dos años, mientras que Sorloth sigue lesionado.