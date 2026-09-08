Rueda de prensa previa al Liverpool-Atlético de Madrid de Champions

El Big Data predice la clasificación final de la Champions League y 'se carga' a dos equipos españoles

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por sala de prensa en la previa del partido ante el Liverpool FC, el primero de sus ocho rivales en esta nueva edición de la Champions League. El técnico ha descartado que Julián Álvarez y Jonathan David puedan ser titulares en Anfield, ha hablado de la lesión de Sorloth y ha valorado el hecho de que la final de la competición sea en el Metropolitano incidiendo un par de veces en que es "importante... para el club".

Qué tipo de partido imaginas: "Puedo imaginar un montón de partidos, la realidad será lo que pase en el campo. Imaginamos presión en campo rival, tener pelota, tercer hombre, goles... Pero luego está el juego real, lo que llegue mañana y empiezan a suceder un montón de cosas que no pasan por la imaginación".

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Qué ha cambiado este Liverpool: "Está intentando transmitir todo lo que ha puesto en los equipos que ha trabajado. Trabaja muy bien en equipo el aspecto táctico, todos involucrados. Lleva tiempo encontrar el camino, pero van creciendo y van mejorando. Tiene muy buenos futbolistas, es un entrenador importante, con claridad en lo que tiene. Seguramente llegará a los futbolistas para transmitir el fútbol que siente".

Jonathan David, Julián Álvarez y jugar sin 9: "Jonathan llegó hace poco, el otro día tuvo un problema antes del partido. Julián está en fase de crecimiento, aún no lo veo para que empiece mañana y seguramente nos ayudará en en el andar del partido".

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Cómo ves al Atleti respecto a los rivales: "La pregunta es amplia. Para el club es muy importante que se juegue en el Metropolitano. Muy importante para el club. Nosotros tenemos que trabajar un montón para llegar a un lugar privilegiado. Estamos en crecimiento, de acomodarnos, hay muchos chicos nuevos, el tema Julián, la llegada de David al final, los chicos de la selección que llegaron tarde, a nadie le importa pero es la realidad. Tenemos que ir encontrándonos de a poco y salir hacia delante".

La motivación en estos partidos, ¿menos importante?: "No creo que sea motivación la palabra que corresponde a lo que pasó en Bilbao, fue desatención. Perdimos un partido que teníamos bien jugado y controlado. La motivación es otra cosa. A partir de lo que vamos a encontrar en este estadio, con ambiente increíble, un inicio trepidante. A ver si estamos fuertes para eso".

Qué te da respeto de Iraola y el Liverpool: "Cuando uno llega a un equipo nuevo tiene una ilusión tremenda, y eso se transmite. En ese lado, tendrá esa ventaja con respecto a mí".

Diferencia de estilos: "Uf, no sé qué podemos llegar estilo, qué es atacar y defender aún no lo entiendo. Se puede tener la pelota y no disparar, atacar 3 veces y ganar o atacar 18 y perder. No entiendo de estilos, entiendo de equipos, y hay equipos que tienen tendencia de intensidad como el Liverpool, y el Atlético también ha transmitido eso desde el juego".

Cómo está Sorloth: "Está en Madrid, difícil que esté mañana por la distancia. Todavía se está recuperando, ha tenido la lesión, le necesitamos, es importante, nos da referencia, lo que le toque nos da cosas que no tenemos en el equipo hoy. Ojalá dentro de poco pueda ayudarnos".