Desvelados los primeros detalles de las nuevas camisetas del Atlético de Madrid para 2028

Siete rayas en la primera y azul turquesa para la alternativa

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Apenas acaba de empezar la temporada 2026/2028 y ya se empiezan a filtrar las nuevas camisetas del curso 2027/2028. El portal especializado Footy Headlines ha desvelado durante las últimas horas los primeros detalles de las indumentarias que lucirá el Atlético de Madrid durante el próximo, elaborando incluso un primer esbozo de la primera equipación, que tendrá rayas rojiblancas algo más anchas de lo habitual. Además, también se conocen ya los detalles de la camiseta alternativa.

La nueva camiseta del Atlético de Madrid 20272028

Según ha desvelado Footy Headlines, la camiseta del Atlético para el próximo curso tendrá "tres rayas rojas anchas y cuatro rayas blancas en la parte delantera", por lo que la franja central será de color roja. Todo apunta, además que de un tamaño algo más ancho que el resto de rayas.

"No habrá sorpresas de colores llamativos para los rojiblancos, ya que la equipación se mantendrá fiel a la paleta icónica y tradicional del club", destaca la web, que confirma que los colores exactos que se utilizarán serán el 'university red' y el blanco, además del 'signal blue' como tercer color.

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A partir de esta información, han elaborado un primer boceto de cómo podría ser esa nueva equipación, en la que incluyen rayas en las mangas y un cuello sencillo. Se trata, en cualquier caso, únicamente de un boceto enfocado sobre todo al reparto de rayas rojiblancas.

Segunda camiseta del Atlético para la temporada 27/28

Además de conocerse los primeros detalles de esa primera indumentaria, Footy Headlines también ha desvelado los colores de una de las camisetas alternativas del Atlético, que será de color turquesa. De momento, eso sí, no son capaces de definir si será la segunda o la tercera equipación.

Según informa el portal, la camiseta tendrá "un aspecto suave, vibrante y limpio" y estará marcada por el color turquesa, que combinarán con detalles secundarios en blanco y en negro. "Estos tonos contrastantes se utilizarán en el escudo del club, el Swoosh, los logotipos de los patrocinadores y los detalles del cuello y los puños", añaden.