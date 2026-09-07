Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 11:13h.

El cambio de esquema que puede resolver el último problema de Simeone en el Atlético de Madrid

Los rojiblancos ya están a cinco puntos de la cabeza

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El Atlético de Madrid no ha comenzado con buen pie su nueva andadura liguera. El equipo atraviesa una situación algo compleja que no solo afecta a lo deportivo. Tras un verano cargado de líos alrededor de la figura de Julián Álvarez, los resultados tampoco acompañan. Al empate en el Metropolitano frente al Villarreal se suma la goleada recibida en San Mamés y lo que es peor, una inacción interna que muchos ya tildan como el epicentro del problema.

Uno de los que estalló contra la situación que vive el Atlético de Madrid es Gonzalo Miró. El tertuliano expresó en El Partidazo de Cope su opinión sobre este inicio de temporada del conjunto colchonero y lo tilda de conformista. Para ello hizo referencia al final de la pasada temporada y lo comparó con el inicio de la presente.

"Hay un nivel de conformismo tremendo y justifica todo. Quedas a 25 puntos del Barcelona en Liga el año pasado y no pasa nada. Este año ya estás a cinco y tampoco pasa nada. Nos movemos en una zona de confort en la que nadie tiene un nivel de exigencia que apriete un poquito más al equipo y eso hace que crecer sea muy difícil", sentenció.

La imagen en San Mamés, el detonante

El difícil inicio de curso del Atlético se reflejó a las mil maravillas en San Mamés. El equipo de Simeone cayó goleado tras una segunda parte para olvidar en la que salió desconectado desde el saque de centro. Fruto de ello llegaron, en tres minutos, los dos primeros goles de los athleticzales. La reacción tampoco existió ni con el cambio de sistema ni con las múltiples sustituciones.

La cara de Simeone en el banquillo hablaba por sí sola cuando el equipo afronta su estreno en Champions frente al Liverpool. Difícil plaza en la que retomar la confianza.