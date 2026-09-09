Alberto Cercós García 09 SEP 2026 - 14:33h.

Rubén Uría cuenta las novedades que hay sobre Jorge Domínguez, el jugador más joven en debutar en Liga con el Atleti

El Big Data predice la clasificación completa de la Champions League y 'se carga' a dos equipos españoles

Compartir







Jorge Domínguez ya ha dejado de ser únicamente una de las grandes promesas de la Academia del Atlético de Madrid para convertirse en una realidad a ojos de todos. El pasado 19 de agosto, el defensa madrileño hizo historia al convertirse, con 16 años y 241 días, en el debutante más joven del conjunto rojiblanco en Primera División. Diego Pablo Simeone no dudó en darle la titularidad ante el Málaga en el Metropolitano, formando en la defensa junto a Robin Le Normand y Dávid Hancko.

El canterano, capaz de actuar tanto de central como de lateral derecho, mostró personalidad y unas condiciones físicas extraordinarias para su edad, aunque una tarjeta amarilla en el minuto 37 provocó que fuese sustituido al descanso. El Atlético terminó ganando 2-0 y Domínguez pudo disfrutar de un estreno que difícilmente olvidará. “Estoy en un sueño. Es que es un sueño para todo canterano. Muy ilusionado por todo lo que viene”, reconoció después del encuentro.

PUEDE INTERESARTE El partido que puede cambiar la historia de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Jorge Domínguez y una cláusula al alcance de muy pocos

Su aparición no ha pasado desapercibida fuera de España. El nombre de Jorge Domínguez ya despierta interés entre diferentes clubes de Inglaterra, que siguen muy de cerca la evolución de una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene muy claro qué quiere hacer con el futbolista.

Rubén Uría, en su canal de YouTube, ha avanzado el enorme interés que existe dentro del club por apostar por el joven defensa y, sobre todo, por cuidar cada paso de su progresión. La entidad rojiblanca no quiere precipitar los acontecimientos ni permitir que el ruido exterior altere un plan diseñado para que Domínguez crezca y termine convirtiéndose en un jugador importante para el primer equipo. En el Metropolitano consideran que tiene unas condiciones extraordinarias y quieren acompañar su desarrollo con calma, protegiéndolo de cualquier presión innecesaria. Ese convencimiento también queda reflejado en una cifra que lo dice prácticamente todo: 50 millones de euros de cláusula de rescisión.