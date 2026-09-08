Rueda de prensa previa al Liverpool-Atleti de Champions

El Big Data predice la clasificación final de la Champions y 'se carga' a dos equipos españoles

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Pablo Barrios, jugador del Atlético de Madrid, ha sido el encargado de acompañar a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido ante el Liverpool FC en Anfield. El centrocampista ha confirmado que asciende a la capitanía del equipo rojiblanco, ha asegurado que tiene "buenas sensaciones" a nivel físico y asegura que la final del Metropolitano queda "muy lejos".

Mensaje como capitán: "El mensaje es que estamos realmente emocionados. Ahora que soy el cuarto capitán, es una fuente de orgullo para mí."

El ruido del mercado, ¿superado?: "Estamos ya los que estamos, preparando la temporada. Venimos en buena dinámica pese a lo del otro día. Aún nos tenemos que conocer algunos, los nuevos que han llegado. A centrarse en lo que viene y preparar".

Cómo estás a nivel personal: "En verano cuando estaba descansando tenía ganas de empezar la temporada porque el pasado no terminó como me hubiera gustado. Me encuentro bien, buenas sensaciones, ojalá siga así".

Anfield, ¿el peor escenario para arrancar?: "Más que complicado, ilusionante empezar esta competición en este escenario, de los más top de Europa. Más que complicado, es muy ilusionante".

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Mentalmente, ¿cómo ha cambiado Pablo Barrios?: "Mentalmente no sabría decirte. Por el tramo que pasé no fue fácil, me ha hecho mucho más fuerte, me perdí muchísimos partidos, partidos importantes que a todos nos gusta jugar. Más fuerte seguro, con muchísimas ganas de jugar este tipo de partidos".

La final en el Metropolitano, ¿más presión?: "De momento queda muy lejos, estamos pensando en el partido de mañana".

Los equipos ingleses, por encima en la Champions: "En el campo no sé si hay esa diferencia, fuera del campo hay una diferencia abismal, pero dentro entre los grandes creo que no hay tanta".