Fran Fuentes 09 SEP 2026 - 21:12h.

Sus palabras generaron mucha polémica en el seno del valencianismo

La afición del Valencia CF se moja sobre las palabras de Rodri: "Es una falta de respeto, pero tiene toda la razón"

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Rodri Hernández compareció en zona mixta tras el triunfo del FC Barcelona ante el Feyenoord. El mediocentro, que fue pillado menospreciando al Valencia CF en el pasado partido de LALIGA, ha salido a pedir disculpas públicamente, algo que, además, ya ha hecho de manera privada con algunos jugadores valencianistas.

En este sentido, Rodri Hernández quiso arrancar su comparecencia pidiendo disculpas: "Antes de comenzar, me gustaría unas palabras porque se ha generado controversia con el vídeo del otro día. En esta vida, cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, por mis palabras. Tuve una llamada con mi amigo y compañero Gayá pidiendo disculpas", explica.

Del mismo modo, quiere explicar a qué se debieron dichas palabras: "Fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, no quise burlarme o sacar de contexto un mal momento de un equipo, todo lo contrario. En mi caso, deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, entre los mejores clubes de nuestra Liga. También me gustaría añadir que era una conversación privada, deberíamos aprender un poco más todos, se sacan las cosas de contexto a veces, pero nunca quise faltar al respeto y de momento pedir mis disculpas al Valencia", sentencia.