El FC Barcelona pospone el millonario primer pago al Newcastle por Anthony Gordon

Juan Pérez 09 SEP 2026 - 16:32h.

El club blaugrana consigue el aplazamiento para empezar a pagar en la 27/28

La letra pequeña del fichaje de Gordon, un coste de más de 100 millones para el Barça

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El encaje ideal de Anthony Gordon como blaugrana con cuatro asistencias y una entrega envidiable evidencian el acierto inicial de un fichaje con múltiples asteriscos. La incorporación del extremo deja en el FC Barcelona varias cuotas de pago al Newcastle que según la memoria anual del conjunto culé, tienen un cambio de última hora respecto a las previsiones por un aplazamiento del primer pago que deja un respiro de 22 millones de euros.

La previa del debut barcelonista en la Champions League deja un titular a resaltar. El pago fraccionado del traspaso por Anthony Gordon deja buenas noticias en Can Barça gracias al aplazamiento del primer pago. Así reza en las operaciones pendientes del club donde actualmente hay una cifra de 68,9 millones de euros que se debe pagar al Newcastle en distintos frentes, el primero a corto plazo con esos cerca de 22 millones y un segundo de casi 47 millones.

La novedad está en que el FC Barcelona ha acordado con el Newcastle aplazar esos 22 millones con limite en junio de 2027, un año después de lo estimado en el traspaso inicial. Es una forma de retrasar el vencimiento para darle algo de tiempo a la tesorería del conjunto blaugrana, que mantiene a día de hoy una deuda cercana a los 90 millones millones por fichajes en el presente ejercicio de la temporada 2026-2027 tras retrasar el montante de Gordon.

El bagaje del Barça es más que positivo tras los ingresos de 1.060 millones de euros en la 25-26, algo que puede aumentar incluso más tras la apertura de la tercera grada para la próxima temporada. De hecho la facturación presupuestada se eleva a los 1.195 millones, lo que le ha dado alas al conjunto de Laporta de trabajar bajo la norma 1:1 del Fair Play. De hecho a día de hoy hay operaciones cerradas que todavía suponían obligaciones con otros clubes como Olmo, Raphinha, Koundé, Lewandowski y Vitor Roque. Un avance significativo para sanear al club a expensas de saber qué sucede al cierre del próximo ejercicio.