Joan Laporta pasa de las protestas arbitrales del Real Madrid y avisa a Mourinho

Alberto Cercós García 09 SEP 2026 - 18:44h.

Joan Laporta lanza un mensaje al Real Madrid tras su primer tropiezo en LaLiga

Los dardos de Lamine Yamal a Dembélé y Mbappé por el Balón de Oro

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Joan Laporta no quiere entrar en la guerra arbitral y ha optado por rebajar el tono antes del estreno del Barcelona en la Champions League. El presidente azulgrana habló este miércoles en la comida de directivas previa al duelo ante el Feyenoord y fue preguntado por las protestas del Real Madrid después de su primera derrota de la temporada, un 1-0 ante el Betis que dejó polémica por el penalti fallado por Kylian Mbappé. El conjunto blanco reclamó que el lanzamiento debía haberse repetido después de que Marc Bartra entrase en el área antes del golpeo, mientras José Mourinho elevó todavía más el tono en los días posteriores. El técnico portugués cuestionó incluso la actuación del VAR y puso en duda que los responsables conocieran correctamente el reglamento. Sin embargo, el CTA confirmó posteriormente que la decisión fue correcta y que la posición de Bartra era legal.

Laporta, lejos de alimentar el enfrentamiento, lanzó un mensaje claro al Real Madrid y al propio Mourinho. “Lo que hacen los demás, en principio, mientras no se pasen de la raya del respeto y la concordia institucional, ningún problema, que hagan lo que consideren oportuno”, explicó el presidente azulgrana. Una respuesta que supone un aviso en toda regla: el Barcelona no pretende entrar en una batalla dialéctica por los arbitrajes.

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Un Laporta que saca pecho de su Barça

Antes de referirse a la polémica, Laporta puso en valor el momento que atraviesa el Barcelona y el trabajo realizado durante el mercado. El dirigente se mostró satisfecho con la plantilla confeccionada por Deco y aseguró que el equipo está preparado para pelear por todos los títulos. “Tenemos una gran plantilla y muy competitiva, estamos muy contentos”, señaló. El objetivo, además, es ambicioso: "Ganar la tercera Liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a mitad de temporada, de que aquí estamos para intentar ganar la liga. Y, por supuesto, este año queremos ganar la Champions".

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Laporta también aprovechó su comparecencia para hablar del Balón de Oro y respaldar públicamente a Lamine Yamal, uno de los grandes candidatos al premio. El presidente azulgrana calificó al joven atacante como “un genio” y destacó su madurez y el nivel que está mostrando, además de lamentar que Pedri y Raphinha no estén entre los nominados. "Lamine está espectacular. Tiene una calidad excepcional, es un genio y creo que su nominación para el Balón de Oro es más que merecida. Tiene un desparpajo, una madurez, para la edad que tiene, fantástica. Me sabe mal que no estén nominados ni Pedri ni Raphinha", zanjaba.